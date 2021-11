Martha García Luna cuenta la historia de su vecina violentada

León Gto.- Las mujeres han sufrido diferentes tipos de violencia a lo largo de su vida, desde física hasta psicológica, sin embargo, hay quienes han vivido la impotencia de querer ayudar a esas mujeres violentadas sin llegar a tener éxito, ese es el caso de Martha, quien platicó para El Sol de León como vivió el sufrimiento de una de sus vecinas que esta era golpeada por su marido.

Martha García Luna de 60 años de edad, es vecina de la colonia Real del Castillo, ella mencionó que era vecina de un matrimonio joven, con forme pasaron los meses, este matrimonio se volvió un infierno para la mujer, ya que esta era víctima de maltrato físico por parte de su pareja.

“No hace mucho tiempo, a lado de mi casa se encontraba una vecinita, era una muchacha muy joven, tenía una niña y yo todo el tiempo escuche pleitos y golpes, recuerdo que en una de esas ocasiones que escuche gritar a la joven, fui y toque la puerta, les pregunté que qué estaba pasando y si había algún problema entre ambos, ella salió corriendo pero su esposa la jalonea y la metió, les dije que no la tenía que tratar así y que le mandaría una patrulla, recuerdo que me dijo que no me tenía que meter”, relató Martha.

Ella mencionó que le ofreció todo el apoyo a su vecina y esta se refugió en la casa de Martha, le brindaban consejos, trataban de tranquilizarla y le sugerían que buscara ayuda de alguna institución para que no se volviera a repetir la violencia que ella vivía.

“Cualquier cosa ella iba y nos pedía apoyo, nosotros la ayudábamos, trato de salirse de su casa, lo único que pudimos hacer como vecinos es ofrecerle un lugar donde refugiarse, ella sí se acercó mucho, sabía que íbamos a estar con ella, siempre llegaban los familiares de la joven, recuerdo que un día su papá y su mamá llegaron por ella y se la llevaron pero regresaba y la violencia volvía a ocurrir”.

“Después de varios malos tratos, ella si pidió ayuda más profesional, pero todo volvía, era un ciclo, yo trataba de impedir la violencia, al grado de que ellos decidieron mudarse, hasta ahora no se si esta muchacha se encuentre bien, ya no supe más de ella”, dijo Martha.

Para combatir la violencia a las mujeres el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) brinda atención psicológica, legal y/o laboral, a las leonesas violentadas a través de la línea telefónica 477 7 12 29 29 o por redes sociales: Facebook @IMMLeon Twitter: @IMMujeresLeon Instagram: mujeresleon.