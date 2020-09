Marko Cortés asegura que Guanajuato seguirá siendo azul

Aunque no contestó de manera clara los cuestionamientos sobre si la inseguridad que se vive en Guanajuato afectará al Partido Acción Nacional en las próximas elecciones del 2021, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que no tiene duda de que el estado se volverá a pintar completo de azul.

“Yo no tengo duda de que en el 2021 Guanajuato completo se volverá a pintar de azul y no tengo duda de ello porque tenemos buenos gobiernos”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre las elecciones y el tema de seguridad, exigió al gobierno federal que haga su trabajo, ya que la delincuencia organizada no le compete al estado.

Lamentablemente la inseguridad se ha descompuesto en todo el país, de hecho hoy, el presidente se mofaba de las masacres que han ocurrido en el país y eso es inaceptable, el presidente tienen que ponerse a la altura de la responsabilidad que tiene, la estrategia de abrazos y no balazos no funcionó, el 2019 se convirtió en el año más violento en el país a partir de que se llevan registros y de no corregirse la estrategia el 2020 será el nuevo récord.

“Pedimos al gobierno federal que en cuanto a los delitos de su competencia, delincuencia organizada, uso de armas exclusivas del Ejército, huachicol, haga la parte que le corresponde”, comentó.

El panista dijo que por parte de Acción Nacional trabajan gobernando bien, poniendo el ejemplo, haciendo lo correcto como y preparando a los mejores liderazgos que no necesariamente tienen que ser de las filas del PAN.

Reconoció al gobierno del estado el trabajo que están haciendo ya que los delitos del fuero común están a la baja.

“Refrendamos nuestra confianza y apoyo total al gobernados del estado, Diego Sinuhe en la labor que realiza en todas las materias, Guanajuato es un estado que avanza, Guanajuato es un estado que tiene buenas cuentas en economía, salud y que reducen el fuero local”, agregó.

En cuanto a la posible reelección de algunos actores políticos del PAN como Elvira Paniagua, presidenta municipal de Celaya, dijo:

“Esta figura de la reelección a nivel municipal y a nivel distrital se hizo precisamente para que el poder radique en la sociedad y pueda reelegir a quien bien gobernó o a quien bien legisló la última palabra la tendrán ustedes los ciudadanos”.