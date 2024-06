María Hernández fomenta el respeto y la inclusión de la comunidad LGBTQ+

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, María Hernández, General Manager de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de León (BJX), comparte su inspiradora trayectoria y su visión sobre la diversidad e inclusión dentro de su lugar de trabajo.

María, conocida como "Mary" en la compañía, comenzó su carrera en la industria de la aviación en 2013 en Zacatecas y ha escalado hasta su posición actual, liderando seis estaciones y un equipo de más de 50 personas.

Una gran trayectoría

María Hernández es Gerente General de Operaciones de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de León (BJX) e inició en esta posición en mayo de 2024. Mary está al frente de seis estaciones en México, incluyendo BJX. Aguascalientes (AGU). Huatulco (HUX). Oaxaca (OAX). Querétaro (QRO), y Zacatecas (ZCL), representando una operación de 79 vuelos a la semana para el verano 2024.

Mary inició su carrera en el mundo de la aviación hace 11 años como supervisora para el Aeropuerto Internacional de Zacatecas (ZCL), donde lideró operaciones de forma exitosa y segura durante cuatro años. En 2017, ella se unió a American como CSA en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) y en el 2021 fue promovida a Lead Agent. En GDL. Mary creó una fuerte cultura entre su equipo, convirtiéndose en Safety Champion de GDL.

Mary disfruta de pasar tiempo con su esposa Raineari y explorar la naturaleza con sus dos perros de raza Weimaraner. Miti y Arena. Mary ha participado en tres maratones y un ultramaratón, siempre dando lo mejor para sobrepasar sus récords anteriores, una prueba clara de su dedicación y disciplina.

Fomenta la diversidad y la inclusión

María subraya el compromiso de American Airlines con la diversidad y la inclusión, mencionando que en la empresa no se conciben barreras para el crecimiento profesional basadas en la orientación sexual o identidad de género. Destaca cómo la empresa valora a sus empleados por sus resultados y cualidades personales, sin permitir discriminación de ningún tipo.

"Es un gran reconocimiento en la comunidad que me hayan dado la oportunidad de llegar hasta donde estoy, ya que somos consideradas de las de las mejores empresas para trabajar, cuando somos o formamos parte de esa comunidad (LGBTQ+) y justamente tiene que ver con eso, porque no es una cuestión ni siquiera que hay que pensar, o sea, en esta empresa en esta compañía no hay un espacio, no hay un campo, no puedes conseguir que te cuestionen que que siquiera este sea una condicional, o sea algo para para que limiten el desarrollo el crecimiento de de alguien que forma parte de esta empresa", señaló.

"Yo la verdad me siento muy afortunada de estar en la empresa donde el crecimiento es el que tú quieras tener, no por formar parte de la comunidad LGBTQ+, por ser abiertamente gay, por ser abiertamente lesbiana, homosexual o dentro de todas las categorías que quedamos en nuestra comunidad, no es concebible y es justamente lo que uno quisiera, que así fuera para todos y que así fuera en todos lados, no entonces en América Airlines qué es lo que valoramos, pues nos valoramos como las personas que que somos, como lo que representamos y en términos de crecimiento, pues es de acuerdo a tus resultados, de acuerdo a lo que tú representas como persona, nada más", agregó.

Liderazgo y cultura de respeto

Horno laboral saludable. Enfatiza la importancia de mantener una cultura de respeto en todos los niveles de la organización.

"Nos valoramos, nos queremos, nos cuidamos por las personas que somos, en American Airlines no hay espacio para la discriminación o la burla", expreso Mary.

Así mismo, María describe su estilo de liderazgo como democrático y basado en la comunicación, donde cree firmemente en desarrollar a su equipo, preparándose para futuros roles y fortaleciendo sus habilidades. Además, de destacar la importancia de la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, y se esfuerza por predicar con el ejemplo, involucrándose directamente con su equipo y escuchando sus necesidades y sugerencias.

"Sabemos que hay varios tipos de liderazgo, a veces es una combinación de varios, yo procuro ser democrática, yo procuro tomar opiniones, procuro conocer todos los panoramas o los diferentes escenarios para la toma de decisiones a veces digo, tienes que ser muy preciso también en una indicación que das, porque a fin de cuentas vamos con resultados, pero sí creo que como líder, mi principal responsabilidad es desarrollar a los demás, para mí eso es fundamental", explicó.





Desafíos y responsabilidades

La industria de la aviación presenta numerosos desafíos operativos, desde la toma de decisiones rápidas hasta la gestión de operaciones irregulares. María señala que cada decisión tiene un impacto significativo en empleados y pasajeros, y enfatiza la importancia de la preparación y la experiencia para manejar estos desafíos de manera efectiva.





Metas y aspiraciones

A lo largo de su carrera, María ha tenido la visión de crecer y asumir roles más grandes, lo cual ha logrado a través de su dedicación y preparación continua. Actualmente, su objetivo principal es desarrollar sus estaciones y equipos, asegurando que estén motivados y alineados con los valores de la empresa.

María señaló que nunca pensó en llegar a la gerencia general de operaciones del aeropuerto del Bajío, puesto que alguna vez lo pensó, sin embargo, se dedicó en demostrar con trabajo que podía con el puesto, por lo que al abrirse la convocatoria, sin dudarlo aplicó para la vacante hasta que fue nombrada.

Mensaje a la comunidad LGBTQ+

María anima a la comunidad LGBTQ+ a aceptar y valorar sus capacidades, subrayando que no existen límites para lo que pueden alcanzar. "Somos igual que cualquier persona, tenemos los mismos derechos y nada nos limita, debemos autoaceptarnos y generar un respeto muto sin ningún tipo de discriminación", afirmó.