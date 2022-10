Marchan contra ideología de género del nuevo sistema educativo de la SEP

León, Gto.- “A mis hijos los educo yo”, fue una de las consignas que gritó un grupo de personas que marchó la mañana de este domingo contra el nuevo sistema educativo de la SEP que se va a implementar en Guanajuato a través de un pilotaje donde van a participar 150 escuelas del nivel básico.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La marcha en la ciudad zapatera fue encabezada por Maru Carreño a través de la asociación “Valores y más”, ya que aseguran que el gobierno federal quiere adoctrinarlos, incluyendo materias dentro de la currícula escolar de diversidad y quitando grados y evaluaciones en preescolar, primaria y secundaria.

“Más allá de esto no estamos de acuerdo en que haya materias que ellos le llaman diversidad, está también otra materia que se llama diversidad sexual, pero en esa ya entra la ideología de género, donde les dicen a los chiquitos ‘tú eres si eres niña y te gustan las niñas está bien, si eres niño y te gustan los niños está bien’ cuando en las mentes de los chiquitos ni siquiera esta esto, sabemos que va avanzando a esta parte de decidir el género, si estos chiquitos no tienen edad para fumar, para tomar alcohol, tampoco tienen derecho, digo tienen, perdón, la conciencia de decidir si quieren cambiar de sexo o no”, comentó.

Local Se reúne Ale Gutiérrez con integrantes del Colegio de Arquitectos

Maru Carreño dijo que esto es un primer paso y de no ver soluciones van a juntar firmas y amparos para que no se lleve a cabo este pilotaje en el estado.

Explicó que este pilotaje va a cambiar todo el esquema de educación como se conoce de manera tradicional sin materias, con evaluaciones grupales donde al final del año los docentes van a decidir qué ocurre con el multigrado.

“Hay varias cosas, pero lo que más inquieta es que quieren ideologizar a los niños, les quieren hablar a edades muy muy tempranas cosas que ellos no deberían saber, entonces de eso se trata esta marcha, queremos levantar la voz, queremos mandar un mensaje que en Guanajuato no queremos que se implemente este nuevo modelo educativo”, dijo.

Comentó que lo que quieren es que haya una educación que fomente los valores y que los temas de educación sexual lo toquen los padres y madres de familia de manera directa, pues son quienes tienen la potestad.

“Hoy estamos marchando porque queremos levantar la voz de papás y mamás de diferentes puntos del estado porque queremos que se sepa que no estamos de acuerdo con el nuevo modelo educativo que quiere implementar la Secretaría de Educación Pública. Esta parte de que no haya grados, que no haya evaluaciones, sabemos que lo que no se mide no se puede evaluar”, agregó.

Dijo que este modelo epidemiológico es de Portugal con corriente marxista que ya viene con un conflicto de desunión.