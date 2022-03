Manuel Bribiesca Sahagún nuevo presidente de Canirac

León Gto.- Manuel Bribiesca Sahagún, recibió la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), como una cámara sana y se comprometió a darle continuidad a las actividades que se encontraba realizando su antecesora Helen Anaya Sanromán.

“Recibo la cámara en lo personal muy contento, pero con una industria que está muy complicada, la cámara está sana pero como empresarios estamos viviendo un momento muy difícil, por muchas razones, los aumentos de peso a nivel mundial, los aumentos a los sueldos, insumos, a las rentas que se van con la inflación, entonces tenemos muchos aumentos y la economía está pasando por un momento difícil, donde no se ha podido recuperar debido a los incrementos que ellos hacen repercutirse en los precios, estamos viviendo inflaciones que no vivíamos hace muchos años”, comentó Bribiesca.

Aunque el aumento de los insumos y precios cada vez va en aumento, el titular de la CANIRAC León, aseguró que no se puede subir los precios a los comensales y clientes, ya que no contarían con dinero para acudir a los diferentes negocios.

“Nuestro plan de trabajo es hacer alianzas con los proveedores, para que juntos en la cámara podamos comprar insumos más baratos, al igual que con las plataformas como uber, rapi, didi, nos puedan hacer algún descuento, para que no sea tan difícil el costo de usarlas y tengamos un mayor beneficio, no solo los que somos parte de la cámara si no todos los restaurantes en general”, agregó.

Así mismo, durante la toma de protesta, se mencionó que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, ahora cuenta con el 80% de empleos recuperados, de un total de más de 13 mil empleos.

“Vamos a darle continuidad principalmente a todo lo que venía haciendo nuestra anterior presidenta Helen, ya que ahora ella sigue con nosotros desde el estado y va a ser mucho más fácil seguir los pasos con ella, porque trabajaremos paso a paso todos en conjunto desde el frente de CANIRAC”, aseguró Manuel Bribiesca Sahagún.

Además, mencionó que buscará la forma de que la Cámara forme parte de los consejos de la Feria y SAPAL, ya que se solicitará por escrito para tener reuniones con las autoridades, ya que la gran parte de las personas que trabajan o que ponen negocios dentro de la Feria son los afiliados de Canirac, por lo que deben ser representados.

“No se tiene contemplada a alguna persona que pueda formar parte del consejo, yo quisiera que fuera una mujer, pero todo depende de lo que nos digan las autoridades, esperamos que en ambos consejos sea una mujer”.