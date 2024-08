Mantienen vigilancia en al menos tres colonias de Silao por incremento en casos de dengue

León, Gto. El alcalde Carlos García Villaseñor informó que el mayor número de casos de dengue en Silao se concentran en tres colonias. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), de los 342 casos que hay en el estado, 232 se originaron en este municipio.

Villaseñor dijo que, pese a que el dengue se da en estados del sur de México, se adecuó al clima de Silao debido a la afluencia de personas de diferentes partes del país.

“El mosquito del dengue es un mosco de tierra caliente que se daba en Campeche, Tabasco, pero Silao, al ser un municipio con tanta afluencia de tantos lugares de México y el mundo, se mimetizó y ya se adecuó al clima local”, comentó.

En este sentido, el presidente municipal mencionó que han tenido reuniones con las autoridades de la Secretaría de Salud para solicitar más nebulizadores, ya que solo cuentan con dos, y en los próximos días esperan recibir al menos cuatro más para combatir al mosco.

Además, aseguró que en los últimos 15 días se ha reunido con delegados de comunidades y presidentes de colonos para brindarles información sobre cómo atacar al mosco e invitarlos a la descacharrización.

Se queja alcalde

Sin embargo, García Villaseñor añadió que el estado no está destinando los recursos suficientes para terminar con los casos de dengue y que, por parte del municipio, están sumando todos los esfuerzos a través de las diferentes dependencias.

“No se vale que no estén aplicando el recurso etiquetado, no se vale que no tengan nebulizadores, y que es una chamba que es de ellos y que nosotros estamos haciendo todo lo necesario a través de Protección Civil, pero la realidad y la responsabilidad es de la Secretaría de Salud”, agregó.

Cabe destacar que en las próximas horas se actualizarán las cifras de casos de dengue en los diferentes municipios de Guanajuato.