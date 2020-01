Mantienen operativos por la seguridad de los leoneses

La situación de seguridad en León preocupa y ocupa. El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona aseguró que mantendrán los operativos para contener, enfrentar y en la medida de lo posible prevenir, hechos como los homicidios múltiples suscitados los días recientes en San José de Cementos y en San Felipe de Jesús.

El titular de la SSPL aseguró que aún resta mucho por hacer para poder tener una sensación de satisfacción en cuanto al trabajo realizado.

“Es una situación que no nos tiene satisfechos, sabemos perfectamente que tenemos un problema y estamos trabajando en las medidas de nuestras atribuciones conscientes de que el trabajo entre las tres instancias de gobierno es en coordinación siempre, y con la responsabilidad junto con la Secretaría de Seguridad, estamos trabajando para apoyar a la ciudadanía”, dijo.

Tal y como lo hiciera el pasado lunes, reiteró que los homicidios múltiples que se han registrado en la entidad en días recientes no comparten las mismas características; en el caso de los que han ocurrido en León fueron ataques dirigidos y perpetrados en el interior de una casa habitación.

Funcionan los operativos

Bravo Arrona aseguró que el trabajo que ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública de León ha rendido frutos, como ejemplo puso la detención de una persona armada la madrugada de este martes por realizar disparos en contra de agentes del turno nocturno que supieron actuar en el momento para realizar el aseguramiento del sujeto a pesar de ser agredidos.

A la par de este hecho también precisó que la propia SSPL ha realizado detenciones importantes por motivos diversos que van desde la privación ilegal de la libertad, portación de droga, armas y más.

“Hemos intervenido en situaciones donde el reporte llega muy puntual de la ciudadanía con disparos de arma de fuego, donde se han cometido homicidios, y detenemos gente, ya la demás investigación que se haga por parte de la Fiscalía ya a ellos les correspondería contestar las preguntas”, dijo.

Actúa Protección Civil en planes de contingencia

Para proteger a la población en general, Bravo Arrona aseguró que el personal de Protección Civil ya ejecuta planes y protocolos de acción para prevenir víctimas colaterales en caso de que algún ciudadano deba protegerse ante algún ataque o tiroteo, sin embargo es prudente reiterarle a la gente que la principal recomendación es no salir a la calle ante un hecho de este tipo.

“Decirle a la gente que no salga, al final es un riesgo que se corre y no queremos tenerlo con la ciudadanía, pero que no salgan a ver qué está sucediendo porque podría suceder algún daño colateral y queremos evitarlo”, dijo.

De igual manera explicó que se estarán sumando al programa de la Secretaría de Salud para prevenir las adicciones a través del modelo islandés.

“Nos estamos enfocando a diseñar el plan que tiene la Secretaría de Salud para evitar el consumo excesivo de droga; sí estamos trabajando en qué hacer (ante un ataque criminal), pero al final de cuentas el problema del consumo de drogas nos está arrojando este tipo de homicidios”, dijo.

Llama a la Fiscalía a esclarecer detalles

Finalmente aseguró que la información precisa de los hechos en San Felipe de Jesús y Paseos del Molino, será proporcionada por la Fiscalía; “la Fiscalía tiene también la obligación de informar, no nada más la Secretaría de Seguridad Pública de León”, concluyó.