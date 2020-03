Mantiene Guanajuato Fase 1 en coronavirus

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El número de casos sospechosos de coronavirus en el estado aumentó a 22, por lo que el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, exhortó a los guanajuatenses a atender las recomendaciones del protocolo para evitar el contagio de coronavirus, pues dijo que sigue llamando la atención que aún se vea en centros comerciales y plazas públicas a una gran afluencia de personas

Incluso, pidió a los padres de familia mantener a los niños dentro de sus casas, pues explicó que éstos pueden portar el coronavirus sin mostrar síntomas, pero sí pueden ser transmisores de éste.

“Hasta el momento las estadísticas nos permiten observar que no hay casos en niños, los pulmones de los niños (...) tienen una capacidad pulmonar muy resistente, muy fuerte y pueden ellos quizá no enfermarse, pero sí ser los transmisores o los portadores de que si llegan a casa y conviven con un adulto mayor, con la abuelita, pueden infectar, transmitir la enfermedad y se les puede complicar e incluso llegar a morir.

“Por eso es muy importante enfatizar que los niños y los jóvenes deben estar en casa, no en centros comerciales, no en parques acuáticos, no en la calle, si en la casa, pues esa es la medida que hemos tenido muy en serio para hacerlo e manera escalonada y con eso evitar que vayamos a tener muchas personas enfermas en un solo momento y que puedan colapsar el sistema de salud, como ha pasado en Italia, España o China”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

Daniel Díaz dijo que van 58 casos descartados, 22 están en análisis e investigación, se mantienen los cuatro casos confirmados, además de que no se ha dado ningún caso de transmisión comunitaria de coronavirus.

León es el municipio con más casos sospechosos, con 12 hasta el corte de la tarde del viernes, le sigue Guanajuato capital, con cuatro casos; Irapuato, con tres casos, mientras que los municipios de Acámbaro, Romita y Salamanca presentan un caso.

El Secretario de Salud de Guanajuato dijo que es importante que los guanajuatenses atiendan las medidas de prevención, pues señaló que sólo así el estado podrá permanecer en Fase 1.

Además, comentó que hasta hace una semana, la mortalidad del coronavirus afectaba a menos del 4% de las personas que lo padecían, pero en las últimas fechas éste porcentaje subió y más de 4% de las personas portadoras han perdido la vida, por lo que reiteró que no es momento para tomar a juego esta situación y sí de actuar con responsabilidad para protegerse entre todos.