Maestros toman caseta de cuota Guanajuato-Silao: exigen auditoría para revisar salarios y cobros

Guanajuato, Gto. Maestros del estado de Guanajuato tomaron de nueva cuenta la caseta de cuota Guanajuato-Silao debido a que no hubo acuerdos entorno a su exigencia de respetar su salario y no hacer descuentos.

Cerca de 70 maestros del estado tomaron la caseta de cuota Guanajuato-Silao liberando las plumas y dejando el libre tránsito a los vehículos.

Con esclamos de:

¡Los maestros ya pagamos!

¡Gobierno escucha, estamos en la lucha!

Los docentes exigieron que no se descuenten impuestos del SAT y lo retenido se regrese. Algunos vehículos mostraron su apoyo tocando el claxon.

Una hora después de tomar la caseta, informaron que entregaron el documento donde oficializan sus exigencias, entre ellas realizar una auditoría al caso. El oficio se recibió en Palacio de Gobierno, ubicado en Paseo de la Presa.

En el documento exigen revisar los talones de pago de los maestros, pues refieren que el pasado viernes al entrar a la página para descargalo no se podía y al ya estar habilitada notaron cambios en la información que debe traer. Agregaron que la auditoría debe hacerse por las autoridades federales.

Una de las representantes de los docentes aclaró que su manifestación es pacífica, incluso explicó que no han dejado sus responsabilidades de lado, pues los del turno vespertino estarán por la mañana y los del matutino en la tarde para no dejar sus aulas y no afectar a los estudiantes.

Solicitaron una mesa de trabajo donde esté presente el SNTE tanto la sección 45 como la 13, también la secretaría de Educación, personal del SAT y del SATEG, así como representantes jurídicos. La finalidad es que se les brinde una explicación detalla del por qué de esos descuentos y en su caso una solución al problema.

Expresaron estar preocupados pues se les dijo que vendrá un descuento del 75% en su pago de aguinaldo, situación que muchos desconocen los motivos y buscan aclaración.

Agregaron que su manifestación de mantendrá hasta que exista el diálogo y la apertura, donde incluso dijeron que estarán yendo al Congreso del estado y las instalaciones de la Secretaría de Educación.