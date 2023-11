Se manifiestan comerciantes de la León I para no ser reubicados de su tianguis el próximo 5 de enero

León, Gto.- Más de 100 comerciantes del tianguis que se instala cada 5 de enero en la colonia León 1 sobre el bulevar Enrique Aranda Guedea, se manifestaron la mañana de este miércoles en la Presidencia Municipal de León para pedir no ser reubicados. Además, denunciaron supuestas extorsiones por parte del comité de colonos.

El representante del grupo, Óscar Mena, recordó que desde hace más de 30 años los comerciantes se han instalado en ese punto, pero fue apenas hace una década cuando comenzaron los problemas, según argumentó por parte de un grupo de operadores políticos del gobierno municipal.

El comerciante agregó que si bien el tianguis no está constituido, están haciendo todo lo que les solicite la autoridad para tener los permisos en tiempo y forma ya que no quieren ser reubicados a la calle Paulino Durán porque no les genera las mismas ventas.

“No dicen que no que porque ese no es un tianguis, que hagamos solicitudes de permisos semifijos y lo que nosotros hicimos fue agotar la instancia legal y se hizo la solicitud para el permiso, incluso tenemos videos de vecinos que vinieron aquí a grabarlos a ellos donde les preguntamos qué tengo a que hacer para pedir un permiso”, dijo.

Mena comentó que si no han podido constituir el tianguis es porque las autoridades les han puesto trabas, pues por su parte están dispuestos a pagar la cuota necesaria siempre y cuando sea a quien corresponda y no al comité de colonos de quienes también dijo que reciben amenazas sino generan el pago.

“Si hay que pagar una cuota de recaudación que lo diga la ley y se la pagamos, pero a la autoridad competente, no a cualquier vecino que amanezca hoy con las ganas de venir a lucrar con ese tipo de cosas. Ahorita no hablamos porque venimos a agotar el trámite, ellos, nos dijeron, incluso fueron, nosotros lo consideramos como un acto de intimidación a tomar unas fotos al Guedea donde dice exactamente la respuesta que me da a mí Comercio y Consumo a la solicitud del 29 de septiembre”, agregó.

Esta no es la primera ocasión que el gobierno de León les quiere prohibir vender en dicho bulevar, desde el año pasado se intentó evitar la venta aunque de último momento los dejaron instalarse tras una serie de manifestaciones e inconformidades.

Óscar Mena respondió a los señalamientos que ha hecho tanto la presidenta municipal de León como el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, que aseguran que es un tema político ya que simpatiza con un partido político diferente y pidió que no le violenten sus derechos como ciudadano ya que este tema no tiene relación con sus actividades laborales.