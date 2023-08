Malú sigue exigiendo revisión del proceso de selección de encuestadoras

La senadora por Guanajuato Martha Lucía “Malú” Mícher Camarena, señaló que algunas de las 10 casas encuestadoras que se entregaron por parte de los aspirantes de Morena a la Comisión de Encuestas no cumplen con los requisitos de calidad y podrían ser seleccionadas para participar en el proceso.

Explicó la política leonesa y coordinadora del proyecto de Marcelo Ebrard rumbo al 2024, que una vez que les leyeron el acuerdo donde se planteó que cada uno de los aspirantes de dicho partido iba a presentar a sobre cerrado dos propuestas de encuestadoras, los representantes de cada uno de ellos se dieron a la tarde de armar otra lista ya que percataron que algunas de ellas no cumplían con los requisitos.

“Entonces los tres (representante de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal) presentamos una lista de casas encuestadoras que también a nuestro criterio no debían de formar parte del equipo o del grupo de casas encuestadoras.

“A nuestro parecer no cumplen con los requisitos, es por ello por lo que decidimos no firmar esto porque nos parece que firmar bajo protesta no era correcto, la protesta era no firmar, incluso el represente de Adán Augusto firmó bajo protesta porque no se habían incorporado las casas encuestadoras que nosotros habíamos presentado”, detalló.

Agregó que en la propuesta que ellos presentaron iban la de los representantes de todos los aspirantes menos el de Gerardo Fernández Noroña, por lo que restaron dos propuestas menos.

Sin embargo, comentó que pese a que ya están presentadas, todavía no hay una decisión final “todo se acaba hasta que se acaba”. “Hoy la Comisión de Encuestas tendrá que revisar, verificar la información de las casas encuestadoras, es decir, la experiencia y lo deberán de hacer conforme a los criterios que se mencionaron, ahí vamos”.

Malú señaló que será hasta el próximo lunes que se dará a conocer a nivel nacional los avances sobre el proceso de selección de las 5 casas encuestadoras que habrán de definir al aspirante a la candidatura presidencial por Morena.