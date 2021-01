Malos diagnósticos ponen a Jorge al borde de la muerte

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- La mala atención de médicos pusieron en riesgo la vida de Jorge Cadena Salas, quien después de ser valorado con una simple infección en garganta por un médico particular y en el Hospital General de San Miguel de Allende, terminó internado por 8 días en el IMSS de Celaya, tras dar positivo a COVID-19, enfermedad que ya había avanzado por su cuerpo, hasta el punto de dejarlo en cama, sin poder caminar y atado a un tanque de oxígeno; sin embargo, es un sobreviviente más de la pandemia.

La historia de Jorge, un sanmiguelense de 32 años de edad, quien trabaja en el municipio de Comonfort, inició a mitad del mes de octubre cuando empezó con una gripe que al pasar los días, se comenzó a agravar. Jorge acudió con un médico particular el 15 de octubre, para saber cuál era su diagnóstico, sobre todo ante la pandemia que se vivía en ese momento.

"El médico me dijo que era sólo una gripe y me dio antibiótico, pero al pasar los días yo todavía me sentía mal, pasaron tres días después y fui al hospital general, porque me puse mal, pero ahí también me dijeron que sólo era una infección en la garganta, luego pasaron otros tres días y el 21 de octubre yo ya no podía respirar bien, por eso mi esposa y mi papá me llevaron al IMSS".

Al llegar Jorge al IMSS, fue valorado y diagnóstico con COVID-19, por lo que debido a su estado de salud, tuvo que ser trasladado a Celaya, donde fue internado. "Por los síntomas que traía, me dijeron que tenía el 80% de probabilidad de que estuviera infectado, pero cuando me dijeron que me iban a trasladar resultó que no había ambulancias disponibles, entonces me tuvieron que trasladar en un vehículo particular".

Cuando Jorge llegó al IMSS de Celaya, él ya no podía mantenerse de pie, por lo que fue canalizado rápidamente para ser internado colocándole una mascarilla que le pudiera ayudar a respirar. "Cuando yo bajé del coche se me fue la respiración completamente, cuando entré me pusieron rápidamente el oxígeno, mientras que a mi esposa le tomaban mis datos".

Ocho días fueron los que Jorge luchó contra el coronavirus dentro del Seguro Social de Celaya, manteniéndose en la tercera etapa de gravedad, sin poder moverse y con la mascarilla que le proporcionaba el oxígeno para seguir viviendo.

"Durante tres días estuve muy mal y con posibilidades de que me entubaran, pero el cuarto día mejore y pude llamar a mi papá, gracias a un médico que me presto su celular. Yo creo que si no hubiera hablado con mi papá, quien fue el que me dio ánimos, no me hubiera recuperado; me regañó y me dijo que le echará ganas por mi hijo y mi esposa".

Cabe destacar que cuando Jorge fue internado, dos días antes uno de sus compañeros de trabajo también había sido ingresado al IMSS de Celaya, también con diagnóstico COVID, luchando ambos y en la misma sala contra la enfermedad.

Al quinto día Jorge ya se podía parar de su cama, por lo que al llegar el día 8 de internado el 28 de octubre Salas fue dado de alta. "Ese día que salí me dio mucho gusto y no pude aguantar las lágrimas, pues también al igual que yo otra chava de unos 22 años de edad, que vivía ahí en Celaya, fue dada de alta y eso que ella estaba más grave que yo. Me dio mucho gusto ver que cuando iba saliendo y mi esposa y mi papá me estaban esperando, los médicos y enfermeras aplaudían y gritaban mi nombre y me decían, si se pudo Jorge, por eso no me pude aguantar las ganas de llorar".

Al regresar a casa, Salas tuvo que estar en confinamiento otros 15 días y a pasar del fuerte ataque que tuvo por el COVID-19, hasta la fecha señaló no presentar secuelas. No obstante el sanmiguelense dijo que mientras se recuperaba en casa, quedó consternado al saber que su compañero de trabajo perdió la vida dos días después de que el fuera dado de alta.

"Yo creo que lo que me salvo fue haber hablado con mi papá que me dio la fuerza, porque yo supe que mi compañero no tuvo el apoyo de ningún familiar, de hecho mientras estuvimos internados ni siquiera iban a preguntar por él, por eso yo siento que la falta del apoyo de la familia que no tuvo eso lo deprimió aún más y se dejó morir. Yo creo que el apoyo de la familia es fundamental para sobrevivir esta pandemia". Finalizó Jorge Cadena.