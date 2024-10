Mala señal que renuncia de Zamarripa se difiera hasta 2025: Juan Miguel Alcántara Soria

Irapuato, Gto.- Que la renuncia de Carlos Zamarripa Aguirre como Fiscal de Guanajuato se difiera hasta el 2025 es una mala señal, aseguró el analista experto en seguridad Juan Miguel Alcántara Soria, quien destacó que debería ser un tema al que se le dé resolución pronta.

Explicó que esta decisión sorprendió dado que desde el inicio se entendió que la propuesta del sucesor o sucesora de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato estaría al momento de la entrada del nuevo gabinete y hasta ahora nadie ha explicado por qué la renuncia que la gobernadora pidió a Zamarripa se difiera.

“Nos sorprende que se difiera hasta enero del año que viene la renuncia que le solicitó la gobernadora constitucional y sorprende porque se entendía que simultáneamente al cambio de gabinete, vendría la propuesta al Congreso del Estado para elegir la nueva o nuevo fiscal”.

Resaltó que incluso ya se había consultado al Congreso del Estado que la ley para elegir al sucesor o sucesora se reformara a fin de eliminar el que aspirantes fueran guanajuatenses de nacimiento.

“Esto a fin de que se ajustara a que no sea exigible ser guanajuatense por nacimiento, como había establecido la Suprema Corte, que no se vale este tipo de requisitos porque son discriminatorios de las personas, entonces ¿Cuál es la razón por la cual se difiere? no lo sabemos, no nos lo han explicado ni el fiscal Zamarripa, ni la gobernadora”.

Dijo que esto significa que al menos el resto de este 2024 no habrá la estrategia de prevención e investigación que la gente que votó por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo esperó.

“Evidentemente esto es una mala señal, porque habíamos pensado, incluso quienes votaron por la gobernadora, que iba a haber ya una nueva estrategia tanto en la prevención de los delitos y la violencia como en la investigación y persecución de los delitos, pero se ve que entonces no va a haber nada durante el resto de este año, y se puede hacer conjeturas si todavía la persona o personas que está considerando la gobernadora no han sido aprobadas, veteadas por el gobierno federal”.

Recalcó que este tema es de urgencia, pues se requiere de que se elija a alguien que pueda abatir la impunidad y cifras negras que surgen ante la desconfianza.

“En el previo a las especulaciones, se pueden hacer muchas, pero si es una mala señal que no se ha de tener la oportunidad para haber planteado esto con otras susceptibles de urgencias, dada la relevancia que hay en el reemplazo de Zamarripa y el desastre que hay en la Fiscalía donde no se investigan los delitos, la mayor parte se buscan inducir a la negociación o franca y abiertamente a cerrar las carpetas y desaparecer los archivos de las denuncias presentadas.

“Quien entre, sea hombre o mujer, originario o no de Guanajuato, lo relevante es entender la misión, el quehacer y tarea de una fiscalía, que debe estar centrada en la investigación eficaz de los delitos, para que en su momento integre carpetas que se judicialicen y se abata el enorme porcentaje de impunidad y delitos que hay en Guanajuato y la cifra negra de delitos que no se denuncian en buena medida porque la gente hoy sabe que es inútil ir a las agencias del Ministerio Público”.