Mala estrategia sigue afectado la seguridad en el país

León, Gto.- La mala estrategia de la Cuarta Transformación (4T), sigue afectando la seguridad no solo de Guanajuato sino en todo el país, comentó Eduardo López Mares, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que en el estado se registraron 23 asesinatos en el primer fin de semana de febrero.

“La situación que se vive de seguridad o inseguridad está aquejando en todo el país, hoy veía noticias en Zacatecas por ejemplo más de 15 cuerpos tirados, vimos en Quintana Roo a un empresario que fue acribillado en su propio negocio y vemos como en Michoacán, en Zamora noticias constantes, esto a qué obedece a que la estrategia de la 4T no está funcionando, no están funcionando en virtud de que esta estrategia de que Abrazos y No Balazos No Sirve”, dijo.

Durante el primer fin de semana de febrero en Guanajuato se registraron 28 asesinatos, los días más violentos fueron el viernes en el que se registraron 11, dejando al estado como el primer lugar con más homicidios dolosos en el país, también el domingo fue el día en que más se registraron, lo anterior de acuerdo con el informe de seguridad del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Hoy da tristeza decirlo, se tienen a las fuerzas públicas federales, se tienen a elementos de seguridad, se tienen bajo una dinámica que no está protegiendo a las mexicanas y a los mexicanos, a nosotros nos preocupa todo esto que está ocurriendo las malas estrategias de un Gobierno Federal”, mencionó.

Dijo que a diferencia de otros estados, en Guanajuato sí se estaba teniendo coordinación en materia de seguridad, por lo que el PAN reconoce la labor del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que se preocupa por la protección de los guanajuatenses.