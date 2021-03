Maestros piden ser vacunados antes del regreso a clases

León, Gto.- Más de 80 mil maestros de educación básica, piden estar vacunados antes del regreso a clases, pues el 34 por ciento de ellos, tienen más de sesenta años o padecen alguna morbilidad.

Lo anterior, fue informado por la Secretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchilt Bustamante , quien agregó que si se siguen las recomendaciones sanitarias y las medidas preventivas como debe ser, en verano se podría regresar a las aulas.

Sin embargo, si para ese entonces los maestros no han sido inmunizados, el personal docente mayor a 60 años tendrá que seguir impartiendo clases de manera virtual.

“Debe quedar claro que si aún no regresamos a la clases, es porque la sociedad no ha colaborado en tener las precauciones necesarias, sabemos que es imposible no salir de casa pero hay que cuidarse”. Expresó.

Este lunes, tres escuelas retomaron labores pero por distintos intereses, por ejemplo, la ENES UNAM, regresó por las actividades prácticas de sus carreras de odontología y Fisioterapia.

Estuve hoy en la colocación de la primera piedra del IT Innovation School campus León.

¡Felicidades y mucho éxito! pic.twitter.com/Ce2k6AMEgy — Yoloxóchitl Bustamante Díez (@Yolo_Bustamante) March 22, 2021

El Tecnológico de Monterrey, comenzó con los talleres y prácticas, sobre todo, con los alumnos que están próximos a egresar y que necesitan cumplir con esos créditos para poder obtener sus certificados o títulos, al igual que la Ibero.

“En educación, trabajamos con la autoridades de salud y ellos son los que monitorean cómo van los contagios y los que determinan si estamos en condiciones de regresar a clases o no, empezamos con las universidades, porque ya son adultos, ya saben que se hace, son responsables de sí mismos, después, seguiremos con media superior y nivel básico”, Expresó la titular de la SEG.

La Secretaria de Educación, agregó que ya cuentan con protocolos de sanidad en los planteles, pero el problema sería en la movilidad. “Tenemos más de 1 millón 200 mil alumnos y a ellos los lleva un familiar, hay protocolos para proteger a los niños en las escuelas, pero no en la movilidad, pues ellos son los vehículos para llevar el contagio a sus casas, en donde hay adultos mayores o personas con diabetes, hipertensión o bien, obesidad”.

Para finalizar, Yoloxóchitl Bustamante, dijo “tenemos la esperanza de regresar en verano, ojalá que el comportamiento en semana santa o de pascua sea cuidados para que podamos regresar a las escuelas lo más pronto posible”.