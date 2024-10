Suplican madres leonesas a San Juditas por hijos desaparecidos y atrapados en las drogas

León, Gto.- Con dolor y desesperación por la situación que están pasando, madres leonesas acudieron este lunes 28 de octubre al templo del Inmaculado Corazón de María, para pedirle ayuda a San Judas Tadeo para terminar con el sufrimiento que están pasando con sus hijos, ya sea por temas de adicciones, desaparición forzada o salud.





Aún y con desesperanza, la señora Norma Angélica Frausto, vecina del Barrio de San Miguel, acudió al templo para agradecer al santo que la ha mantenido de pie a pesar que tiene un hijo desaparecido desde hace más de dos años. Es el más chido de cuatro hijos y en la actualidad tiene 24 años de edad.

“Hora que me enferme de la depresión que mi mamá falleció me ayudó mucho y a un hijo que tengo desaparecido. Tiene dos años seis meses y ahorita yo le vengo a pedir con fe y voluntad que me ayude con eso y que nos cuide de tantas enfermedades que hay y tanto peligro,” comentó.

Aunado a esto, la mujer comentó que su esposo desembocó problemas de alcohol debido a la situación por la que están pasando.

“Le pido mucho a Dios y a San Juditas, al Señor de la Misericordia ¿De qué más se agarra uno? Yo ya se lo entregué a Dios, le digo ‘tú sabrás lo que hagas porque yo ya no puedo más’ (...) Y mi esposo me agarró mucho la tomadera y también le pido que me dé fuerzas para que él también deje el vicio,” agregó.

Saca a su hijo de las drogas

Ana María Ornelas, vecina de Barranca de Venaderos, acudió a rezarle al santo porque sacó a su hijo de las drogas. Actualmente tiene 31 años de edad y dos años limpio.

“El más reciente me internaron y ya me dio anemia, estaba internada y bendito sea Dios estoy aquí, me dio nervio ciático y también no podía caminar, aquí estoy y hay varios con mis hijos que era bien drogadicto y cambió, bendito sea Dios cambió,” comentó.

Vio a San Judas

Doña Amelia Valadez Martínez, vecina de la colonia Obrera, aseguró que el santo le ha hecho muchos milagros, pero el último fue que le salvó la vida cuando estaba internada, incluso, aseguró que en medio de una fuerte fiebre lo vio y le dijo que se cuidara y que se pusiera en manos del doctor.

“Hora que yo me puse mala me operaron de las costillas y todavía bien, bien no me puedo componer y hasta que se salvó, hasta yo lo vi, vi a San Juditas en el seguro, le dije a mi hermano que mi mamá me quiere llevar porque también la vi,” dijo.