Madres buscadoras levantan la voz para encontrar a los suyos

León, Gto.- En la búsqueda por encontrar a su hijo Erick quien desapareció hace dos años, la señora Mary ha perdido el miedo a la muerte y con ello ha encontrado cuerpos de hombres y mujeres en fosas alejadas de la ciudad.

La madre buscadora platicó que para realizar estas inspecciones en diversas ocasiones se basan en sus “corazonadas” y otras en su conocimiento que han desarrollado con el paso del tiempo, con el hecho de observar una finca o “algo extraño en la tierra” saben que hay personas enterradas en la zona, en algunas ocasiones han tenido suerte y otras no.

“Buscando a mi hijo, encuentro al de alguien más, eso me motiva, da esperanza y fuerza a seguir buscando pero dejame decirte que esto es un problema social porque hay bastantes cuerpos que hemos encontrado y que las autoridades encuentran pero no todos son reclamados”, dijo Mary.

“Yo le digo a toda madre que ha perdido a un hijo, búsquenlo, uno ya le perdió el miedo hasta la muerte, porque uno necesita encontrar aquello que te han quitado y te hace falta”, agregó.

Recordó que fue un 21 de abril de 2022 cuando Erick se encontraba en un taller, unos hombres llegaron y se lo llevaron y a partir de ahí no ha sabido de su paradero y expresó que fue como si la tierra se lo tragó.

Las búsquedas

La señora Mary aseguró que las búsquedas son arduas, no cuentan con indumentaria especial para acudir a terrenos lodosos, rocosos y demás, al término de sus jornadas de búsquedas terminan descalzas o sin suelas de sus tenis.

“Buscamos ropa que tenemos, no tenemos protección, en ocasiones hemos terminado sin suelas, sin zapatos porque nos metemos al fango. En cuanto a los instrumentos que necesitamos para la búsqueda a veces nos los prestan porque ni para eso nos alcanza, pasamos más tiempo buscando o planeando y por eso no tenemos trabajos”, indicó.

El que no nació para morir a que vino a esta vida

La señora Mary no teme morir en el intento de buscar a Erick, pues como madre guerrera su motor es que su hijo esté con vida pero en caso contrario, darle santa sepultura.

“El que no nació para morir a que vino a esta vida, pensamos que no nos va a suceder y todos estamos expuestos, aquí la importancia de no juzgar, porque uno no sabe si le va a pasar o no esta situación pues cada vez más se van sumando madres al colectivo”.

Manifestó que cuando creen que hay fosas clandestinas caminan kilómetros a la redonda con apoyo de las autoridades.

“Esto es intuición de mamá, tenemos que guiarnos por la corazona, caminamos a ver si podemos encontrar un indicio, por un hijo se cruzan ríos, se caminan montañas, cuando una madre pierde un hijo pierde todo hasta el miedo”.

Finalmente dijo que este día es para que la sociedad haga conciencia y se una a la búsqueda, ya sea con información pero siempre respetando el dolor ajeno.