El Pelos: el comerciante favorito de la Fiscalía que conquista con guacamayas y buen humor

León, Gto.- “Pásele qué va a llevar papi?, Aquí está, ¿Qué le vamos poner? Pásele mi lic, pásele inge”, es la frase que se escucha del comerciante consentido de la fiscalía para invitar a sus clientes a degustar sus antojitos mexicanos.

La historia de “El Pelos”

Su nombre es Macario Rodriguez, tiene 53 años y es vecino de Santa María de Cementos. Platicó que su apodo de “El Pelos” se le quedó luego de que se fue a cortar el cabello en la policía y se lo dejaron corte militar.

“Cuando era más joven me cortaron el pelo en la policía, así cortito como ellos lo traen y de ahí me empezaron a decir El Pelos y así se me quedó”, dijo el comerciante.

Así llegó a la Fiscalía

“El Pelos” tiene 37 años de vender cerca de la Fiscalía General del Estado (Región A) ubicada en Hermanos Aldama, colonia Ciudad Industrial. Es uno de los primeros comerciantes que llegó con nieves y luego le fue creciendo su negocio con la venta de guacamayas, fruta, agua, papas, churros, Doritos y demás.

“Empecé hace 37 años, mi papá Gonzalo Rodríguez siempre me inculcó trabajar, entonces comencé a vender nieves cerca del Conalep y luego me vine a Prevención, por donde está el gas ahí me ponía y hace como cinco años estoy cerca de la puerta de la Fiscalía”, manifestó.

Comentó que en su tiempo como comerciante ha conocido desde gobernadores, al procurador Carlos Zamarripa Aguirre, ministerios públicos, jueces, licenciados del poder judicial y ciudadanos que van a arreglar asuntos legales.

“Toda la gente que viene aquí nos tenemos un respeto, platicamos y cotorreamos, yo creo que de ahí viene la confianza y de que de alguna manera vienen a comer a este lugar”, aseguró.

Su espacio comercial es un punto de reunión porque “El Pelos” se ha caracterizado por su buen humor, simpatía y porque hace sentir a sus clientes como en casa. Su negocio tiene un horario de 11:00 horas a las 18:00 horas o hasta que el último cliente se vaya.

Oportunidad de vida

El tener un espacio en la Fiscalía le ha permitido a Macario darle estudios a sus tres hijos, dos son ingenieros y su hija es licenciada, pero no todo fue fácil, primero tuvo que iniciar caminando, luego se hizo de una bicicleta, luego de un triciclo y ahora tiene su camioneta para subir su mercancía.

“El #1 de León Guacamayas”

Su especialidad son las guacamayas y su secreto es la salsa pico de gallo que prepara su esposa. Las guacamayas se componen de bolillo, chicharrón, salsa pico de gallo y cueritos.

A decir de las licenciadas y licenciados que llegan a comer al local de “El Pelos”, su recibimiento y forma de ser lo ha convertido en el comerciante favorito de la Fiscalía General del Estado.