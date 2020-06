Lucio ha trabajado todos los días

León, Gto.- Con las dificultades que implica la pandemia y la inseguridad que se vive en León, el comerciante Lucio no ha dejado de salir a la calle a vender frutas, verduras y otros productos en colonias de la periferia y poblaciones rurales cercanas.

Para el comerciante con más de siete años, dijo, no podemos más que seguir trabajando tenemos que comer y las demás personas también captado en la Central de Abastos de esta ciudad, acomodando sus productos en la parte trasera de una camioneta con campera, comenta "no ha dejado de trabajar un solo día, al no salir con mis productos al ser perecederos perdería la inversión".

Con las debidas medidas de precaución debemos de salir a trabajar, no nos podemos detener ante esta situación debemos de seguir luchando por lo que hacemos y buscar el sustento de las familias.

Desde la pandemia las amas de casa compran poco porque no hay el suficiente dinero, "pero seguimos terqueando para ver que nos da Dios, ahora las compras que hago son menos, pero siempre seguimos para adelante, señaló Lucio.