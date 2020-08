Los retos de enseñar a niños de comunidades rurales en tiempos de Covid-19

La pandemia por la Covid-19 causó el cierre de escuelas públicas y privadas, lo que significó un reto para los docentes de educación básica, pues se han valido de diversas herramientas tecnológicas para impartir la enseñanza, además de actualizarse, pero no todos los alumnos cuentan con la tecnología para entregar tareas o recibir educación.

Elvira Martínez Ibarra, maestra de primaria en una comunidad rural nos compartió su experiencia como docente al impartir sus materias en tiempo de pandemia “desde que inició la pandemia he trabajado diferentes metodologías, siempre buscando métodos que entiendan los niños, al principio yo mandaba fichas de trabajo y muchas mamás cuando ven un documento de esa magnitud, una planeación sencilla, medio se espantan y dicen yo no sé cómo o creen no saber”.

La maestra relató que la educación a distancia implicó el buscar y pensar nuevas formas de llegar a sus alumnos, cómo hacer fichas y guías de trabajo impresas que se pueden mandar en archivo PDF.

Elvira quien tiene más de diez años en servicio como docente, detalló que entre colegas se proporcionan apoyo para organizar e “los maestros nos proporcionamos guías de apoyo y escogí la mejor para los niños de segundo grado”

La maestra detalló que aunque las clases no se realicen de manera presencial buscó formas de llegar a su alumnado, así aprendió cosas nuevas “otras estrategias como el aprender en casa por televisión, esa metodología me encantó, pero me encontré con alumnos que no tienen televisión, me encontré en mi grupo que dos mamás no contaban con televisión” contó Elvira al teléfono.

Elvira, de impartir clases a treinta y cinco alumnos en un aula, ahora “WhastApp” se volvió su herramienta de enlace para con los padres de familia, plataforma en que manda su planeación “diario les mandaba trabajo a los niños, les daba un horario para entregar evidencias”.

Previo al inicio del ciclo escolar 2020-2021 los docentes han tenido talleres de capacitación “tuvimos un taller Consejo Técnico Escolar y ahí nos van a dar indicaciones porque tengo entendido que va a ver un curso que va a ver tres semanas de un curso que se llama remedial es curso de regularización para todos los niños porque los conocimientos no salieron igual cuando los niños no asisten a clase si nivel educativo salió más bajo.

Elvira Martínez detalló para la OEM que no todos los alumnos tendrán acceso a recibir educación a través de la pantalla “siento que algunos no van a tener televisión pero es una minoría, es un porcentaje muy bajo, te hablaba que en el ciclo pasado que terminó, 35 niños dos de ellos no contaban con televisor”.

Martínez platicó con El Sol de León que algunos niños no cuentan con servicio de Internet, ni computadora, tableta o incluso teléfono móvil o el dinero para poner recargas telefónicas y enviar evidencias de tareas de sus hijos.

“Me enfrentaba con algunas mamás, que me decían maestra no le he mandado evidencias porque no tenía para una recarga y es una cuestión como que el gobierno no lo ha visto, o ponen recargas o le dan de comer a sus hijos” dijo Elvira Martínez.

Otra problemática a la que se enfrentan los niños , comentó la docente, es que “ahorita en la actualidad hay mucha problemática y ahorita con lo de la pandemia, tanto los adultos como los niños hemos sufrido de problemas, porque si nos ha alterado nuestro estado emocional”.

“Yo siento realmente será un poquito difícil porque la escuela es como un espacio donde los niños pues buscan la manera de ser escuchados de ser queridos, apapachados, es su segunda casa y en la escuela a veces buscan lo que carecen en casa, como es la comprensión y el cariño” dijo al teléfono Elvira Martínez.

Este fue el relato de una maestra de educación básica de la escuela rural José María Mirella y Pavón en la comunidad de San Judas.