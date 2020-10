“Los resultados en Coahuila son la falta de alternancia”: Román Cifuentes

Román Cifuentes Negrete, presidente estatal del PAN, consideró que “se está sobredimensionando el tema de lo que puede representar, el gran perdedor es Morena”, sobre el triunfo completo del PRI en las elecciones de presidentes municipales y diputados locales en Coahuila e Hidalgo.

Y consideró que existen varias razones para este “carro completo”: la primera, que ambos estados tienen el gobierno del PRI y mayoría del Congreso.

La segunda: “No es de extrañarse este resultado, porque en ambos estados forman parte de los cinco estados donde no ha habido alternancia, entre ellos: Zacatecas, Colima, Estado de México, donde el PRI mantiene un sistema de control corporativo muy fuerte, por lo tanto era muy poco probable que hubiera un resultado diferentes.

“Y estos gobiernos se han resistido a empatar las elecciones estatales con las federales para tener un mejor manejo y un mejor control”, dijo sobre la tercera el dirigente estatal del PAN en entrevista con El Sol de León.

La cuarta razón es que ambos estados no han tenido reformas legales de avanzada, no han tenido cambios que impliquen una mayor participación ciudadana. Por ello destacó que el resultado electoral está por debajo del 30% la participación ciudadana.

“Es un triunfo corporativo”

“Esto te da lo que pueda darse desde el punto de vista corporativo. Por lo tanto no es extraño que el PRI pueda mantenerse".

“Junto con los otros 3 estados que no han tenido alternancia siempre han manejado los tiempos electorales a su modo y a su conveniencia. No han querido empatar elecciones y leyes con las federales, porque eso no es a su conveniencia”, señaló.

Por eso, consideró que Morena va a tener que plantear su esquema corporativista de programas sociales.

“Estos resultados son la falta de alternancia en estos estados y podrán seguir manteniendo su esquema corporativo".

“Nosotros vamos a seguir trabajando en un esquema de promoción de participación ciudadana de despertar la conciencia cívica. Y la gente tendrá la oportunidad de valorar en su momento”.