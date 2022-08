"Los nietos son amansa abuelos": Antonio Nieto

León, Gto.- “Los nietos son amansa abuelos, eso lo sabemos todos. Mis hijos me reclaman porque soy muy cariñoso con mis nietos y con ellos no era así, la realidad es que uno como papá está más preocupado por sacar adelante a la familia, que por convivir con los hijos, ese es pretexto aparte, porque pues uno no hace conciencia de disfrutar a los niños cuando es joven”. Relata “Don Toño”, un conocido bolero de la zona peatonal, en la Plaza Principal.

Mientras saca de su cajón de herramientas, una esponja, un cepillo, una franela, jabón y grasa para lustrar las botas de un cliente, Antonio Nieto cuenta con una sonrisa y su característico tono de voz, que tiene “muy pocos nietos, para muchos hijos”.

“Don Toño” tiene 70 años, desde hace 35 desempeña el oficio de bolero, a un costado de las jardineras ubicadas en la calle Madero y la esquina con 5 de Mayo en la Zona Centro.

“Tengo siete hijos, pero solo cuatro nietos, una de mis hijas me dio dos, otra de ellas uno y mi hijo tiene una".

Un gran pena

Emilio y Abril, son los nombres de sus dos nietos mayores, el de su otra nieta no lo recordó. Relata que hay otra niña, a quien hace nueve años no ve y eso lo llena de tristeza y nostalgia. “Mi hijo se divorcio y la señora se llevó a mi nieta, no sabemos donde están y hace nueve años que no la veo”, expresó conmovido.

Mientras trabaja, dice que le gustaría volver a ver a su nieta y abrazarla. “Deje de verla muy chiquita y ya debe de ser una señorita”.

Además, agrega que tiene envidia de otros señores de 70 años, pues con esa edad, ya tienen hasta bisnietos y él está “muy pobre de nietos y ser abuelo es muy emocionante”.