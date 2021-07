Los líderes son la voz del pueblo

“La responsabilidad de los líderes debe ser la representación de los ciudadanos que no tienen voz, que no tienen la forma de resolver sus problemas, sus necesidades en el mundo actual” afirmó Diego Ruzzarin conferencista de la Reunión de Líderes que se realizó en las instalaciones del Centro Fox.

Vicente Fox Quezada conminó a los líderes a seguir participando y esforzándose en su preparación, con la finalidad de continuar representando las causas de las personas que necesitan de su liderazgo, para salir adelante en cada una de las circunstancias de su vida, para lograr un mundo más democrático.

En la conferencia de Líderes Transformadores el Secretario de Educación Jorge Enrique Hernández Meza, afirmó que el lema “Que nadie se quede atrás” es precisamente importante para salir de los tiempos tan difíciles que nos tocaron vivir en la pandemia, ahora nosotros estamos trabajando para que nadie se quede fuera del aula, porque Guanajuato los quiere de pie a todos, por lo que le solicitó a todos los asistentes a la conferencia ejercer su liderazgo, para invitar a que todos los alumnos regresen al aula.

Dijo que es importante la tecnología en estos tiempos, pero es necesario reconocer que la escuela y las aulas siguen siendo el gran laboratorio para la convivencia, para el compañerismo, para el amor y sobre todo para el aprendizaje de todos nuestros estudiantes.

Por su parte el conferencista Diego Ruzzarin comentó la necesidad de reconocer la importancia de tener una conciencia política, de tomar en serio la problemática de los tiempos actuales, con una base de análisis que permitan resolver los problemas más apremiantes de los ciudadanos, de una forma democrática.

Habló sobre la importancia que tiene el diálogo, tanto en las antiguas civilizaciones, como en las actuales organizaciones, en donde se ha comprobado que las civilizaciones en donde se tiene poca comunicación, no se discute, no se plantean diferentes puntos de vista, se desata más la violencia y en las civilizaciones que tienen mejor educación, mejores formas de comunicación, se llega a un acuerdo consensuado, evitando los conflictos o la violencia.

Mencionó que el ser humano es un ente social, lo que se demostró en la pandemia, todos necesitamos de la conversación, de la relación estrecha con nuestros semejantes, así es necesario fomentar la discusión, el debate, escuchar las diversas opiniones de los demás, para tomar mejores decisiones.

En su disertación se refirió a la dialéctica de Hegel, explicando que en la dialéctica Hegeliana, primeramente el orador presenta una tesis, a la cual otro orador se contrapone con una antítesis, solventando esta oposición de ideas surge la síntesis, así la síntesis eleva el pensamiento humano.

Concientizó a la audiencia a la audiencia a realizar este proceso cuantas veces sea necesario, para obtener siempre las mejores ideas o conocimientos, para mejorar el mundo en que vivimos, es decir, dijo que él desea un mundo mejor para sus hijos, los cuales deben tener mejor dignidad, mejor calidad de vida y sobre todo libertad de pensamiento para realizar las situaciones, mejor que nosotros, con un buen debate, oposición de ideas, diversos puntos de vista, para obtener mejores resultados.

Diego Ruzzarin en forma enfática se dirigió a la audiencia, para invitarlos a dejar de seguir dogmas, a aceptar el conocimiento sin refutarlo, sin criticarlo, sin discutirlo, sin analizarlo concienzudamente, para obtener mejores resultados que nos permitan vivir de una manera más democrática y menos autoritaria.

La democracia es la idea de las mayorías, así la democracia debe de servir, para aquellos que no tienen voz, que no tienen oportunidad de manifestar sus ideas o defender sus principios, para vivir de una manera más justa y equitativa, es decir, no dejarle el poder de decidir a una sola persona o grupos de personas que ostentan el poder.

Externó que el rol del estado es volver a someter al Estado a los intereses de las personas, es decir, si se realizan políticas públicas para mejorar los derechos de las mujeres, de los discapacitados, es necesario invitar a los mismos, para que expresen sus necesidades, sus desacuerdos y sus ideas para mejorar su calidad de vida.