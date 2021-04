Los leoneses extrañan al PRI: Roberto Vallejo

LEÓN, Gto. (OEM-Informex). A 15 días de campaña, Roberto Vallejo Rábago, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la diputación federal por el Distrito 11, se ha encontrado con tres cosas: el rechazo ciudadano hacia Morena, que la gente extraña al PRI y que los gobiernos de Acción Nacional no han gobernado con sentido social y eso les ha alejado de la gente.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Roberto Vallejo Rábago aseguró que ha tenido un buen recibimiento por parte de la gente que vive en el distrito por el que contiende, pues lo recuerdan cuando fue diputado local y el trabajo que juntos lograron hacer.

“Se acuerdan de todo lo que logramos por trabajar juntos y me han dicho que me van a apoyar, porque saben ellos que cuando fui diputado volví, no sólo estuve ahí para pedir el voto, sino que estuve con ellos tres años trabajando de la mano y logramos muchas cosas; ahora, desde la Cámara de Diputados, voy a seguir siendo un legislador que proponga en el plano legislativo, pero también que gestione obras y acciones para las y los leoneses y de trabajo cercano. La gente sabe que lo hice y sabe que lo voy a volver a hacer”, señaló.

Para el candidato del PRI a la diputación federal por el Distrito 11, ha sido impresionante cómo hay un rechazo casi generalizado hacia Morena.”

“Es impresionante la manera en que los están corriendo y los están sacando de los mercados, después de que en dos años de gobierno no han tenido ni un solo resultado, la gente se está dando cuenta y ya se los está dejando claro en la calle.

“En esta campaña he visto también cómo la gente extraña al PRI, la verdad cómo contrastan las propuestas que en los gobiernos priistas se impulsaron y que ven que ahora no se impulsan y he visto también que señalan que los gobiernos de Acción Nacional hace falta mucho más sentido social de sus obras y por ello estoy seguro que nos darán el apoyo el seis de junio”.

Roberto Vallejo Rábago tiene como objetivo llegar a la Cámara de Diputados a ser parte del contrapeso que se tiene que hacer contra el Gobierno Federal para evitar que se sigan tomando decisiones que afecten al país.

Además, el candidato priista dijo que uno de los temas que impulsará será la propuesta de su partido “del IVA del 16 al 10%, que sería un asunto de justicia social para que a la gente, después de estos años de pandemia, le alcance y tenga más dinero en la bolsa”.

Otro tema que impulsará será legislar para la creación de las llamadas Escuelas de Oficios.

“En mi distrito me he dado cuenta de que la gente quiere trabajar, pero no encuentra trabajo de su oficio, entonces para eso sería, para capacitarlos en oficios que son demandados y que no tienen mucha gente y la que hay, cobra caro precisamente porque son pocos los que se dedican a ello”.

Roberto Vallejo Rábago señaló que continuará su campaña de a pie y visitando casa por casa.

“La gente sabe que así soy, que así trabajo. Esa es la ventaja que tengo, que la gente ya vio que di resultados y que legislo para que nos vaya bien a todos y ahora, desde la Cámara de Diputados, trabajaré para que le vayan bien a León, para que le vaya bien a Guanajuato”.