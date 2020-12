Lorena Alfaro, precandidata única del PAN a la Presidencia Municipal

LEÓN, Gto. (OEM-Informex) Lorena Alfaro García se registró como precandidata por el Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Irapuato, con lo cual desde ya hace historia, pues se trata de la primera mujer panista que contenderá por dicho puesto.

Acompañada de sus dos hijos y arropada de la militancia panista, así como del equipo que conformó como su planilla, así llegó Lorena Alfaro García a su registro como precandidata para la Presidencia Municipal de Irapuato a la sede del Comité Directivo Estatal del PAN, en la ciudad de León, en donde presentó su documentación completa para su registro.

“Al inscribirme en este proceso interno para la selección de candidatos, reconozco que Irapuato enfrenta distintas amenazas que de no atenderse pondrían en riesgo la paz, el desarrollo y nuestras vidas. Es por ello que como madre, hija, hermana y ciudadana irapuatense me he comprometido hace un instante a encabezar la mejor precandidatura a la presidencia municipal de Irapuato, basándome en la identidad, los valores y los principios de mi partido.

“En esta lucha persistente que ha sido mi carrera en el servicio público, me topé con muchas adversidades y oposiciones sin razón y sin sentido; sin embargo, también tuve la fortuna de encontrar el acompañamiento de la gente, así como su respaldo invaluable que me ubicaron en todas las encuestas como la política más capaz, competitiva y posicionada para garantizar el triunfo del PAN en Irapuato”, dijo.

Lorena Alfaro agradeció el apoyo de la militancia panista y de los liderazgos que le han dado la oportunidad de servir, indicando que esta precampaña será responsable, adoptando todas las medidas sanitarias en sus encuentros con panistas, en donde escuchará sus ideas, mismas que integrará en su proyecto de gobierno.

“Mis hijos son el motor de mi vida, mi inspiración y mi mayor tesoro; por tus hijos y los míos trabajaré incansablemente para tener un Irapuato seguro y en paz, con más fuentes de empleo, con servicios de primera, para que construyamos una ciudad segura y moderna y seamos el orgullo de Guanajuato”, puntualizó.

Nunca en la historia del PAN en Irapuato una mujer ha contendido como candidata a la presidencia municipal y con este registro como precandidata, Lorena Alfaro da el primer paso para lograr esto que para el panismo irapuatenses y para ella será histórico.