López Obrador y Morena, atentan contra la democracia

León, Gto.- Suman 9 impugnaciones las presentadas por el PAN en Guanajuato ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de un total de 96 planillas de candidatos registrados ante a la contienda del 6 de Junio. De los partidos Morena, PT y Movimiento Ciudadano.

El secretario general en funciones de presidente, Eduardo López Mares y Román Cifuentes Negrete, presidente con licencia del Comité Directivo Estatal del PAN, destacaron de las impugnaciones ante el TEEG, 28 de ellas son a planillas de morena, en los municipios de San Luis de la Paz, Atarjea, Irapuato y león, por incurrir en diversas irregularidades e incumplimientos.

Se dijo que de las 9 impugnaciones, abarcan un total de 96 planillas, de las cuales 28 son contra Morena de manera genérica, por el faltante de algunos documentos, la autenticidad y claridad en las fórmulas, incluso creemos que hay firmas que no corresponden a la que aparece en la credencial de elector.

En San Luis de la Paz, no cumplieron con formatos, en Atarjea e Irapuato en donde se señala no coinciden las firmas en algunos formatos y León en donde aterrizamos el caso del candidato Ricardo Sheffield, que entre una serie de irregularidades el domicilio de la credencial elector, que para nosotros ya no es vigente, así como otros tantos temas.

De las impugnaciones a los municipios de Salvatierra, San Diego con firmas sin nada de similitudes.

Se dijo que en caso de las impugnaciones al PT, se llevan en una en contra de 32 planillas. En contra del Partido Movimiento Ciudadano en sus 36 planillas, por la no coincidencia de credenciales y constancias de residencia.

De acuerdo a lo informado, del proceso de impugnaciones, cada partido político cuenta con 5 días una vez que se aprueban las candidaturas para impugnar, dijo López Mares, cuando consideramos que no se cumplieron con los requisitos y se despliega al equipo jurídico para una revisión minuciosa de todos los expedientes que están en poder de los partidos políticos.

López Obrador y Morena, atentan contra la democracia

Román Cifuentes, al referirse a las acciones de intimidación de López Obrador en contra del INE, reconoció el trabajo realizado y dijo que aplaude, el hecho que no se dejará amedrentar ante las amenazas del presidente y de Morena. Al ratificar su decisión de no permitir las candidaturas de Salgado Macedonio por Guerrero y Raúl Morón por Michoacán.

El único que ha atentado contra la vida democrática del país es el ejecutivo federal, que todos los días en sus mañaneras ataca al INE, a los medios de comunicación y a todo aquel que no se alinee a sus absurdas reformas, agregó.

Destacó el dirigente con licencia, “Morena debe asumir su responsabilidad de la incapacidad que tienen para llevar sus procesos internos y dejar de culpar a los gobiernos pasados”.