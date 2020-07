Localizan brote de Covid-19 en Hospital Materno de Celaya

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Se localizó un brote de coronavirus en el Hospital Materno de Celaya, donde hay ya 20 casos, confirmó Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud del Estado.

Hemos tenido brotes no sólo en el de Celaya, sino en Valle de Santiago. Las personas detectadas se aíslan. Pero sí hemos tenido esos brotes

Comentó que el hospital Materno Infantil de Celaya es certificado, por lo cual el brote no es responsabilidad de alguien en particular, sino que el no contagiarse es responsabilidad de todos.

A propósito de eso, en su conferencia de prensa semanal virtual recordó que en el Estado, la Secretaría de Salud ha tenido a más de 1,100 trabajadores que se han tenido que retirar a sus domicilios por sus condiciones vulnerables y algunos ya han regresado a laborar.

Podría haber 1,180 pacientes en hospitales al mismo tiempo

Según la proyección (de las instituciones científicas), la ocupación hospitalaria podría ser hasta de 1,180 pacientes enfermos de coronavirus en un mismo momento, pero hasta ahora la ocupación hospitalaria no se ha visto rebasada, pronosticó el Secretario.

Se estima que pueda haber hasta 3,333 pacientes como media. Ahí sí no nos alcanzaría la capacidad hospitalaria

Pero tranquilizó que hasta ayer, el Hospital Covid de la calle 20 enero en León tenía 28 pacientes intubados. Y el Hospital Móvil, también instalado en León, tenía 20 pacientes.

Falso que habrá toque de queda

En la misma conferencia, Alan Márquez, coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, aclaró que es falsa la noticia de que habrá un toque de queda de 10:00 de la noche a las 5:00 de la mañana en el Estado, mensaje que circula por WhatsApp. “No es noticia oficial de ninguna autoridad”, aclaró.

Sobre la razón de la apertura el miércoles de los parques públicos Explora y Metropolitano, en León, Luis Carlos Zúñiga, director de Protección contra Riesgos Sanitarios, explicó que llegaron a la conclusión de que era oportuno abrir espacios de actividad al aire libre, basados en un estudio y experiencias de otros países.

Pero aclaró que no habrá venta de agua por lo que cada quien debe llevar la suya.

Se les preguntó si han detectado en León clubes deportivos operando y dijo que sí, uno que cerraron el miércoles en León que se abrió sin observar medidas sanitarias, pero no dio más detalles.

Sobre clubes deportivos privados, comentó que sí han abierto algunos, pero tienen bitácoras, citas y protocolos. Pero no tienen servicio de albercas, snacks, vestidores.

Descarta apertura de la Presa de la Olla

Interrogados sobre si será posible la apertura de la Presa de la Olla en Guanajuato capital, como se hace tradicionalmente desde hace más de 100 años cada primer lunes de julio, que en este caso tocaría el próximo lunes, Luis Carlos Zúñiga lo descartó.

“Nuestro semáforo está en rojo. No está permitida ningún tipo de reunión ni de socialización. Seguramente el alcalde estará en comunicación con las autoridades. No será la primera vez que se pospondrá este evento. Y en otros municipios también se han pospuesto otros eventos”.