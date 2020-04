Locales abiertos pero sin gente

Para algunos comerciantes del mercado Aldama hay incertidumbre, para otros, la situación es más clara; al ser proveedores de alimentos, su actividad es esencial durante la emergencia sanitaria y por ello continuarán abiertos atendiendo a sus clientes.

En este centro de abasto se observa poca gente, muchos locales es verdad que están cerrados pero también muchos de los que están abiertos no tienen compradores.

La dueña de una tienda de abarrotes asegura que cada tercer día, personal de Presidencia Municipal lava y desinfecta los pasillos del mercado. Los locatarios hacen lo propio, diariamente, dice ella.

Mientras hace paquetitos de jamón para distribuir entre otras tienditas, menciona que no hay desabasto ni habrá especulación. Que se necesidad es una obligación: permanecer abiertos porque venden alimentos. Y tiene razón.

Sin miedo al virus que mantiene en vilo a la humanidad entera, la señora segura dice que “todos tenemos fecha de caducidad… no nos vamos ni antes, ni después; es cuando nos toca”.

Pero el de la carnicería, molesto, señala que ninguna autoridad les ha informado algo. “Aquí seguiremos y no cerramos… si me piden que cierre, ¡entonces que me mantengan!”. Sí, falta información.

El que vende las flores está muy surtido, pero le faltan clientes; lo mismo a la jovencita que tiene litros de jugos naturales ya servidos; la misma imagen se ve en las tienda de los trajes típicos… no hay compradores.

El dueño de un local de productos esotéricos no puede ocultar su tristeza. “Desde que empezó esto (la pandemia del coronavirus” ya no viene nadie… no sé qué vamos a hacer…”. Resignado sabe que pronto tendrá que cerrar porque su actividad no es esencial.

Las ventas han caído, incluso para la señora de los abarrotes. “Bajó el consumo entre 40 y 50 por ciento y eso es muy evidente”, señala con una gran sonrisa que pretende optimista, una sonrisa que en esta época de desconcierto, le cae bien a cualquiera, porque además no está detrás de un cubrebocas.