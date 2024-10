“Lo que se hizo no fue suficiente”: Helen Anaya tras salida de Carlos Zamarripa

León, Gto.- Empresarios de Guanajuato piden resultados rápidos y contundentes ante el relevo de Carlos Zamarripa Aguirre de la Fiscalía del Estado, una vez que deje el cargo a partir de enero del 2025, como fue anunciado este lunes por la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Guanajuato, Helen Anaya Sanromán, aseguró que lo que se realizó durante la gestión de Zamarripa no fue suficiente para el estado o no se hizo bien.

“Lo que se hizo no fue suficiente o no se hizo bien, entonces necesitamos hacer cambios de fondo y la persona que llegue tiene que ser una persona muy preparada, muy objetiva, con una conducta intachable que no se le relacione con ningún tipo de situaciones que puedan obligarlo a tomar decisiones equivocadas”, dijo.

La empresaria restaurantera aseguró que el sector siempre ha apoyado todas las decisiones públicas y que esta ocasión no será la excepción, aunque lo único que piden es que el próximo fiscal de Guanajuato sea una persona honorable.

Resultados contundentes

En lo que respecta al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, Eduardo Bujaidar, señaló que independientemente del perfil, quien ocupe el cargo de Carlos Zamarripa en la fiscalía tendrá que presentar resultados de manera rápida y contundente.

“En un puesto como ese yo pienso que el perfil debe ser una persona que genere resultados lo más pronto posible independientemente de si el perfil es uno u otro, más que nada el perfil debe ser el que dé resultados de manera contundente”, dijo.

Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Confederación de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) en la región, añadió que a estas alturas, es probable que las autoridades ya tengan un perfil definido para que ocupe el cargo y sólo esperan que sea competente.

“Yo creo que más bien que empezar a buscar ya tienen muy claro donde va a ir la cosa, hoy no sé si la tengan o no, pero yo creo que una terna ya la deben de tener si no es que es una persona ya definida”.