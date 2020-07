Lo que opinan los visitantes del Parque Metropolitano de León

Desde las primeras horas de esta mañana el Parque Metropolitano de León abrió su entrada principal para el ingreso de leoneses que requieran hacer actividades deportivas como el ciclismo y correr, sin embargo el acceso poniente, es decir, la entrada de balcones, sigue abierta para que otras personas pueden realizarse las pruebas correspondientes por coronavirus.

El metropolitano abrió esta mañana desde las 6:00 a.m. desde entonces han ingresado automóviles, corredores y ciclistas, algunos usuarios que El Sol de León entrevistó opinaron que están de acuerdo con las medidas tomadas por este parque.

Christian Campos de 23 años tenía meses si hacer deporte al aire libre “me parece muy bien, sí hacía falta un lugar donde ejercitarse o algún lugar recreativo, no lo creo tan perjudicial, pues está tomando las medidas el parque, muy importante que haya un solo sentido y no haya aglomeraciones y además el registro obligatorio y así poder estimar cuántas personas están dentro del parque”.

Lizett Campos de 21 años es corredora amateur, opinó que siente más segura en el parque que en la plazas comerciales “la verdad es que yo lo estaba esperando me gusta estar al aire libre, no es lo mismo correr en casa y al aire libre y sentirte más pues en la naturaleza, te desestresa, si hay corredores pero que solo vienen a caminar con sus hijos”.

Marco Antonio Morales Camarena de 54 años comentó que es diabético e hipertenso, añadió que “la verdad me parece muy bien todo con su sana distancia y puedes observar no hay ninguna posibilidad de contagiarse uno y para desestresarse de todos estos meses que estuvimos en cuarentena, la verdad me di cuenta ayer por el Facebook para seguir todas las indicaciones, hice mi cita ahorita llegue y sin ningún problema, hice mi recorrido y todo muy bien, ponen horarios yo escogí de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.”.

Las áreas reactivas del Parque Metropolitano están cerradas, desde los lugares en los que se encuentran los aparatos para ejercitarse a las bancas, y solo se puede correr en un solo sentido.