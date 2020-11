Lo positivo del triunfo de Biden: no más políticas radicales

Para el presidente de Coparmex León, Alberto Ruenes, el triunfo de Joe Biden en los comicios de Estados Unidos tiene dos lecturas en su impacto en México. Una, política, por la gran participación del electorado, lo que espera se refleje en México el próximo año y la otra, comercial, con cierto grado de tranquilidad porque el T-MEC ya está firmado y garantiza que Estados Unidos siga siendo el mayor socio de México, pero con cierta incertidumbre respecto al tema laboral. Sin embargo, señala que en nuestro país hay gente experta para “no dejarnos”.

Luego de una semana “de suspenso”, dijo Ruenes y declarado Joe Biden como ganador de la elección presidencial en el vecino país, para los empresarios de León hay todavía muchos puntos para analizar. Aquí no hay bueno, ni malo, pero sí pros y contras, afirma el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana Zona Metropolitana León.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Imposible ver de cerca los globos en alrededores de la nueva sede del FIG

Adiós a políticas radicales

Ruenes Escoto considera que la llegada al poder de Biden “obliga a un análisis mucho más profundo de los pros y los contras, de las ventajas y desventajas. Creo positivo que ya no existan esas políticas tan radicales de Donald Trump, pero habrá que ver cómo se desempeña estos siguientes meses porque no hay que olvidar que seguirá siendo presidente hasta el 20 de enero. Yo no me adelantaría hasta no tener un ese análisis con los expertos en cada una de las materias, en temas económicos, laborales, de migración y un largo etcétera”.

En insistió como asunto positivo, “esa parte radical del presidente Trump; es más, está siendo un mal perdedor”, dijo.

Reflejo del electorado en México

Alberto Ruenes hizo referencia a la participación ciudadana que en las urnas expresó su preferencias, situación que deseó se pueda observar en México, en junio cuando se elijan diputados federales, diputados locales, algunas gubernaturas y ayuntamientos.

Hay que destacar el ejercicio democrático en Estados Unidos, ya que estas han sido las elecciones más votadas y eso es de resaltar; ojalá se pueda replicar en nuestro país para el 2021.

“Ese ejemplo habrá que seguirlo, evidentemente con todas las implicaciones que hay con un cambio de gobierno, con un cambio de partido, donde insisto, los demócratas y ya lo vimos con Barak Obama, son rudos, juegan rudo”.

Relación Biden - López Obrador

El empresario afirma que hay que esperar a que pase el tiempo para ir observando detalles de cómo será la relación entre el presidente López Obrador y el ahora electo, Joe Biden. “Es difícil predecirlo.. sí veíamos tal vez un sometimiento por parte del presidente López Obrador hacia al de Estados Unidos; fue la única visita que hizo fuera de México y creo que hay muchos mensajes a los que se les pudiera dar alguna lectura al respecto, pero hay que esperar a ver el estilo de Biden hacia el presidente de México”.

Al final, “al empresariado, lo que nos preocupa y nos alienta también, es que podamos seguir siendo los principales socios comerciales de Estados Unidos”, expresó Ruenes.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Hoteles independientes prefieren trabajar de manera tradicional

Lo comercial

En cuanto a los temas comerciales, el presidente de Coparmex en León señaló que estarán pendientes de la manera en que gobierne Joe Biden, aun cuando el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México está firmado, pues fue el partido al que pertenece el presidente electo el que estableció muchas de las condiciones del mismo.

“Los demócratas siempre se han caracterizado por su agresividad en términos económicos y habrá que ver cómo se comportarán; la ventaja es que el T-MEC está firmado y de hecho, ellos influyeron mucho en algunas reglas de origen, fueron los que estuvieron insistiendo mucho en temas ecológicos”.

Y también laborales, en donde se busca que los trabajadores de ciertos sectores deben tener las mismas condiciones de salario en los tres países y contar con una relación equitativa, justa y transparente con sindicatos y patrones.

“Fue muy dura la participación de los demócratas en esa cláusula, en el tema de los sindicatos; como que estaba muy directa la línea hacia la industria automotriz”, señaló Alberto Ruenes, pero también lanzó una advertencia. “No creo que sea más difícil de cómo nos la pusieron; no creo y sí es así que no nos dejemos”.

Agregó que “de este lado también hay grandes actores desde la óptica empresarial que pueden estar influyendo en esas propuestas. Hay muchos temas para un análisis muy profundo; migración, comercio, relación y un largo etcétera pues estamos estrechamente ligados con ellos. Veremos el estilo de Biden, qué directriz es la que marca y aunque el Tratado está firmado, insisto en que hay que estar muy pendientes”.

El 2021 iniciará con un cambio de presidente en Estados Unidos, con una pandemia que no termina y con consecuencias económicas que igualmente continuarán en el mundo; “será un año desafiante, muy desafiante”, finalizó Ruenes Escoto.