Lo perdieron todo, familiares de Doña Chayo no tienen para el funeral

León, Gto.- Los escombros calcinados a las afueras de la casa de Doña Chayo, son la evidencia de la tragedia que sacudió a los vecinos de la Privada Ofelia la mañana del martes, cuando una explosión de gas provocó un incendio en el que su vecina, quien tenía casi 40 años viviendo en la zona, murió.

Visiblemente consternados y aun en shock por los hechos, los vecinos comentan que el fuego se propagó rápidamente y no hubo tiempo de nada, no pasaron ni cinco minutos, cuando la casa estaba totalmente envuelta en llamas.

Las vecinas, se asoman por las ventanas o por la puerta entre abierta y vuelven a ver a la casa, observan a las personas que llegan y entran a la casa, a los que llegan a preguntar dónde la van a velar. Se supo, que el cuerpo sería entregado a las seis de la tarde de este miércoles y buscaban una funeraria para velarlo.

"Algo tronó, a esa hora, salen muchos vecinos a trabajar, a llevar a sus hijos a la escuela y se dieron cuenta de todo, un vecino entró y sacó a los niños, abrió la puerta de una patada y se metido rápido por ellos, estaban en un cuarto hasta el fondo, salió y dijo que lo mojaramos, para meterse por doña Chayo, pero ya no fue posible, ya estaba todo envuelto en el fuego". Comentó una vecina.

Las señoras comentaron que, en la primera pieza de la entrada de la casa, estaba la cama de doña Chayo, en la esquina y junto a la ventana. En la otra esquina, estaba la cocina, una pequeña mesa, una parrilla y el tanque de gas. Cerca de la puerta, el señor Jaime, esposo de la señora, tenía un pequeño taller, en donde hacía algunos trabajos de carpintería. Los solventes que utiliza para su labor, fueron los que hicieron que las llamas crecieron en poco tiempo.

Un sobrino de Doña Chayo, se quedó cuidando la casa, mientras los hijos de la mujer, acudieron a Guanajuato, para reclamar el cuerpo en el Servicio Médico Forense. "Ayer vinimos a limpiar todo, se quedaron a dormir en los cuartos de atrás, en donde no pasó nada y ahorita se fueron temprano, yo me quedé, pero en cuanto ellos lleguen me voy", contó el hombre.

Vecina de toda la vida

Los habitantes de la privada, comentan que doña Chayo y su familia, tenían más de 40 años viviendo en la zona. Primero rentaban una casa, ubicada al fondo de la calle y después, se cambiaron, para alquilar la vivienda en la que sucedió el hecho.

"Ella nunca trabajó, cuidaba a sus nietos y ahora sus nietos la cuidaban a ella, porque ya estaba enferma. Sus dos hijas viven aquí mismo, solo que algunos de sus nietos van a la escuela en la mañana, por eso no estaban cuando pasó todo y los otros tres van en la tarde", contaron los vecinos.

Se solidarizan y apoyan

Desde la tarde del martes, los vecinos comenzaron a llevar algunos donativos, dinero en efectivo, despensa y ropa. Otros, comenzaron a realizar colectas, para recaudar todo lo posible y ayudar a la familia.

"El señor Jaime se fue hoy temprano a presidencia, para pedir ayuda para el funeral y para solicitar un camión, para que se lleve todo el escombro, pero no ha regresado. Sus hijos andan en Guanajuato arreglando el traslado del cuerpo, porque esta tarde se los entregan". Señaló una vecina.

Lo que necesitan los afectados, son ropa para los niños, zapatos, cobijas, algunos trastes y otros enseres domésticos. María de la Luz, hija de Doña Chayo comentó que cualquier ayuda es buena y todo lo que la gente les quiera donar, lo reciben en la casa de la Privada Ofelia.