Lo más importante es que no hubo heridos en Irapuato: Alcantar

Guanajuato, Gto. El diputado integrante de la comisión de Seguridad en el Congreso de Guanajuato, Rolando Alcantar Rojas, destacó que lo más importante es que no se registraron heridos en el estallido de polvorín en el municipio de Irapuato.

Anoche dicho estallido hizo que todo el municipio de Irapuato retumbara y con ello que la población se preocupara por lo ocurrido, pues la explosión se dio muy cerca de la región militar.

“Por los reportes institucionales u oficiales que he visto, no hay reportes de víctima, algunas sí de daños, incluso de algunos daños en las viviendas de aledañas, porque incluso en la zona oriente de León (0:32) fue perceptible el tema del estruendo por la ubicación del polvorín”.

Dijo que el tema de permisos para el manejo de este tipo de productos se debería tramitarse ante la secretaría de la Defensa Nacional, así como cuando se maneja pirotecnia, así como la aprobación de Protección Civil municipal y estatal para su manejo.

Cuestionado sobre este tipo de hechos y si la SEDENA ha fallado en la regularización y supervisión del uso de dichos materiales, pues es el tercero que se registra ya que previamente en el municipio de León y en el de San Francisco del Rincón también hubo exposición de polvorines, Rolando Alcantar evitó dar una opinión.

Mencionó que cualquier explosivo debe manejarse con la cautela y precaución que marca las propias normativas, tratando de mitigar los riesgos, aunque nunca se podrán disminuir.

“Siempre va a representar un riesgo, y bueno, pues sí, creo que nunca va a ser tomado fuera de lugar el pedir a la SEDENA que no quite el dedo de renglón y la más mínima de las atenciones -no el límite para poder tener bien los permisos bien ubicados, los procesos bien ubicados en el tema del manejo de los explosivos porque requiere de un manejo técnico y profesional”.

Sobre modificaciones a la ley para regular el manejo de explosivos, Rolando Alcantar recordó que es de competencia federal por lo que, desde el Congreso local, lo que podrían hacer es mandar un exhorto a las autoridades federales para que se atienda el caso.

“No debemos nunca limitar el tema de la supervisión y actualización de la información, también nosotros tenemos que dar una buena revisada para tener siempre todos los elementos necesarios para poder garantizar un tema tan importante como la protección civil para los ciudadanos”.