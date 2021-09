Lluvias y falta de puente vehicular incomunica a vecinos del Tajo de Santa Ana

León, Gto. Todo aquel que ha transitado por la parte del el río que pasa por el Tajo de Santa Ana y el cruce con la avenida Olímpica, en más de alguna ocasión ha retornado por la precaución de no quedarse atascado o porque quedaron incomunicados por el cierre preventivo de la vialidad por parte de las autoridades por el alto riesgo que representa en la temporada de lluvias.

Las lluvias de los últimos días han provocado que diariamente terminen vehículos varados al grado de que la madrugada del lunes, la patrulla con número 629 quedó atascada cuando ayudaba a los tripulantes de un vehículo varado pero luego fueron arrastrados por la intensa corriente.

Horas más tarde, casi al amanecer, lograron liberar la patrulla con una grúa y su intervención mandó a la unidad directo al taller para ser revisada por las posibles fallas sufridas.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Sorprende caída de granizo en la Zona Dorada de León

En una vuelta que El Sol de León realizó la tarde del martes, se pudo ver en el entorno una vialidad llena de lodo que incluso antes de llegar a la activa corriente puede dejar atascado a cualquier vehículo con llantas en mal estado.

“Se quedan atoradas hasta las camionetas en el río, según iban a reparar pero nunca lo hacen, van muchos años que nos prometen la remodelación de este tramo y nada, es un riesgo total”, comentó uno de los denunciantes a este medio.

Las personas que caminan por este lugar, comentaron que si bien ellos pueden hacerlo con total facilidad por un puente de metal, se ven en aprietos y en riesgo de un accidente cuando pasan a su lado los motociclistas y ciclistas que sin falta de precaución pasa a lado de ellos en el reducido camino.

Otros ciudadanos de colonias aledañas a Villas de San Juan y Villas de Barceló, dijeron que al estar incomunicados en esta vialidad, deben rodear hasta la salida de El Dorado, o hasta la avenida de Ciudad Asís para poder salir al bulevar Aeropuerto, lo que incrementa el tiempo de sus traslados, cuentan los entrevistados.

Las lluvias de los últimos días no solo han acrecentado el nivel de la Presa del Palote en la ciudad, sino que también aumenta el peligro en tramos como el Tajo de Santa Ana, donde la falta de un puente es el principal reclamo de las personas que transitan por aquí, seguido de la inseguridad que caracteriza sus alrededores.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local [Fotos y Video] Alto nivel de llenado de El Palote les facilita la pesca

“Hay puente para personas, motociclistas y ciclistas pero no para vehículos, aquí estamos en peligro porque los que andan en motos y bicis nos pueden robar nuestras pertenencias o pueden resbalar y que los que estén cerca formen parte de los daños”, opinó Victoria, vecina de la Ampliación San Francisco.

Por otra parte la civilidad en algunos momentos es digna de recordar, pues en lo que pasan algunas personas o motociclistas por un lado, en el otro extremo, las filas se acumulan de ciclistas y peatones que deben pasar después de ellos por este puente para poder llegar a sus casas.

No obstante los problemas para atravesar este paso se complican para las madres de familia que llevan carreolas o niños en brazos y que pasan por el puente que atraviesa la corriente pluvial.

El puente peatonal amarillo que actualmente es la construcción que facilita la circulación de los habitantes, por lo que a través de este reporte, solicitan una solución para hacer más amena la temporada de lluvias y deje de ser un sitio intransitable.

Uno de los entrevistados dijo que ya existía un proyecto de un puente de dos cuerpos sobre el arroyo del Tajo de Santa y su cruce con la avenida Olímpica, el cual incluiría la pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, semáforos, señalamientos y alumbrado público, mejoras en el entorno que dijo sin duda son una necesidad en esta zona y que hasta la fecha sigue siendo una de las principales exigencias.

“Ya habían instalado un puente hace como tres años y lo quitaron porque no era inseguro y hasta la fecha no han hecho nada más que venir a sacar los vehículos, camionetas y hasta camiones que se quedan atascados”, reclamó otro vecino que no quiso identificarse.

Y por último un par de ciudadanos no pudieron evitar mencionar la falta de seguridad que hay en este lugar ya que si la cinta amarilla de precaución les advierte sobre la corriente del río, lo hacen los policías para desviarlos de su camino por el constante hallazgo de personas asesinadas o de restos humanos en bolsas, por lo que solicitaron a las autoridades municipales atender las problemáticas relatadas e incrementar la vigilancia mediante el patrullaje policiaco.