Lluvias dejan "bajo el lodo" a habitantes de San Juan de Abajo en León

León, Gto.- En la calle Jazmín de San Juan de Abajo vive Graciela Herrera, una señora de la tercera edad que perdió todas sus pertenencias a causa de las recientes lluvias.

La mujer es diabética y teme por su salud ya que su fosa séptica se llenó de agua y ahora el mal olor, infecciones y moscas rondan en su casa.

“Ahorita me fui a trabajar porque tengo que sacar dinero para recuperar dinero, yo he marcado a Protección Civil y no vienen, los habitantes de San Juan de abajo esperamos que las autoridades nos escuchen”, dijo Graciela.

Así como Graciela, hay más personas que lo han perdido todo, lavadora, refrigerador, cama, colchón, ropa, muebles, electrodomésticos y hasta el acceso a salud ya que por ir a trabajar han dejado en segundo término enfermedades que padecen.

Lodazal y baches son parte sus calles

En un recorrido realizado por Organización Editorial Mexicana (OEM), se pudo observar que todas sus calles son “lagunas” donde el lodo se espesa y se ancla en cualquier superficie. Ciclistas, motociclistas, automovilistas y transeúntes tienen que tener mucho cuidado donde pasar ya que un paso o moviendo mal dado puede dejar varado un vehículo o en el peor caso una persona puede sufrir alguna lesión.

Como el fue el caso de un camión de Servicio de Recolección de Basura en el Municipio de León que se quedó atascado entre el lodo y aun con ayuda de los ciudadanos duraron horas para que pudiera salir y continuar con su recorrido.

Perros callejeros los que más sufren

San Juan de Abajo es una zona donde abundan canes callejeros, se les puede ver en cada abrir y cerrar de ojos, estos animales sin dueños son los que más sufren por la inclemencias del clima ya que al no contar con un techo suelen pasar frío y hambre, en algunos de sus casos mueren.

En ese recorrido se pudieron observar a estos animales enlodados y buscando los rayos de sol para sentir un poco de calor, pero siempre ignorados por sus habitantes.

Transporte público se la juega para hacer su recorrido

Los usuarios del transporte público temen de tener un accidente debido a que los operadores del transporte público se la juegan para realizar su recorrido y aunque saben que la zona está incomunicada a falta de taxis piden que tomen cartas en el asunto las autoridades ya que han perdido sus trabajos por que no llegan a sus destinos a tiempo.

“Los operadores se la juegan todos los días en entrar para acá y la verdad es que sin ellos no sé que haríamos, lo que pedimos es que las autoridades pongan atención en esos baches tan feos porque hemos estado llegado tarde a nuestros trabajos porque no llegamos a tiempo, la verdad es que los chóferes van a vuelta de rueda y nosotros no podemos exigir más porque sabemos las condiciones en las que vivimos”, mencionó Javier.

Afectaciones en casas

La mayoría de los habitantes dijeron que las casas más afectadas fueron las que se encuentran pasando la autopista que es donde vive Graciela pero también cerca de Providencia ya que estas están hechas con cartones, láminas y tarimas en el peor de los casos con cartones y hules.

Las personas buscan que este año al fin San Juan de Abajo se regularice y entreguen los servicios básicos así como lo prometió la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos debido a que en cada temporada de lluvia sufren por pérdidas materiales así como pérdidas mascotas que son arrastradas por el agua.