Lleva invertido Explora 230 MDP

León, Gto.- El Centro de Ciencias Explora lleva invertido más de 230 millones de pesos y de manera reciente el gobierno municipal de León y el del estado de Guanajuato anunciaron nuevos proyectos para el centro recreativo como trabajos en el teatro Leonardo Da Vinci y un centro de vigilancia que beneficiará a todo el Distrito León Mx.

Esta información la dio a conocer el director del parque Gerardo Ibarra Aranda, quien detalló que la inversión del proyecto de largo plazo se dio desde el 2016 a la fecha.

“En total desde que se empezó el proyecto de transformación de Explora que inició en el 2016, que es un proyecto de largo plazo, ahorita ya estamos en la etapa del teatro Leonardo Da Vinci y en total llevamos invertidos ya incluyendo este anuncio aproximadamente 230 millones de pesos, incluyendo el teatro y tomando en cuenta adicionales los 53 millones para lo del centro de vigilancia aunque eso no es para Explora como tal, pero es para el distrito”, dijo.

El Centro de vigilancia es un proyecto que se construirá con la información de todas las entidades que se encuentran en el lugar y se verán beneficiados en el tema de seguridad sobre todo cuando haya eventos, pues tiene la función del c4, aunque actualmente ya están conectados a las cámaras del municipios, aseguró. .

Con estos proyectos, comentó, Explora está a la vanguardia y a nivel nacional es uno de los Centros de Ciencias que más inversión ha tenido a partir de la pandemia y el más moderno de México.

“En el teatro Leonardo Davinci pondrán una pantalla moderna para proyectar cualquier contenido digital tanto de películas comerciales, culturales, ópera, los partidos de fútbol de León, de los Bravos, cualquier señal digital que se pueda conectar al aparato en alta calidad en 4k y eso nos da una posibilidad muy amplia de películas científicas, locales, ciudadanas, creaciones locales, cine nacional, abre el tema a toda la cuestión de proyectos para sector privado, público”, agregó.

Explicó que actualmente el sistema que tienen en Explora es de arrendamiento porque tiene que pagar sobre todo las licencias de uso y sino se pagan no se pueden usar y con el sistema nuevo las propuestas van enfocadas a un sistema que no sea de pago de regalías o que los “amarre” con una marca en concreto y sólo pagar las regalías de las películas y no de los equipos de proyección.

Esto les traería un ahorro de 8 mil dólares mensuales sólo con el tema de regalías y también se están haciendo estudios de cuánto se ahorrarían en la energía eléctrica y costos operativos, así como por la importación en aduana por ya no importar carretes que pesan hasta 250 kilos, lo que en total les generaría un ahorro de unos 10 mil dólares mensuales.