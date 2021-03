Llegarán más de 120 mil vacunas en Pascua a León

León, Gto.- Para semana de Pascua se espera la llegada de entre 120 y 130 mil vacunas para adultos mayores de León. Así lo informó el alcalde, Héctor López Santillana, lo que representa 75 %. Serían 40 puntos donde se aplicarán mil dosis, durante tres días. El alcalde, de 64 años de edad, mencionó que sin tener privilegios, buscará que le apliquen la vacuna.

Se podrían estar recibiendo biológicos para una cobertura del 75% de la población de adultos mayores que en León se estima en 140 mil personas, agregó el presidente municipal.

El tema fue abordado en la “Mesa de Pacificación”, ante el representante de Desarrollo Social en León, Emiliano Vargas quien dio a conocer como una fecha probable del arribo de las vacunas anticovid para la Semana de Pascua, a quien se manifestó la necesidad de definir y de preparar toda la logística para en el momento en que ellos confirme la recepción de las vacunas poder salir a informarle a la población, cuántas y de qué tipo.

Como municipio “Hemos venido preparando varios escenarios, estamos estimando que pudiera ser 40 centros simultáneos, dependiendo de la Jurisdicción Sanitaria, en donde pudiéramos estar vacunando, lo que representaría en números redondos que en cada uno de los centros se podría atender 3000 vacunas, esto representaría 1 mil vacunas diarias y tomar hasta tres días”.

Además consideró que hay lugares con mayor concentración y otros de menor. Mi preocupación es que estemos preparados para que el proceso sea con respeto a nuestra gente, para no tenerlas haciendo filas, buscamos que en la etapa de adultos mayores cuenten con las condiciones para tratarlos con el cuidado y el respeto, pero dependemos del anuncio de la Federación.

⬇️Da clic aquí⬇️

En uso de la voz el primer edil señaló la importancia de incluir a docentes y el personal de Seguridad Pública, que no han dejado de estar en la primera línea de batalla. Pero hasta ahora la información que hoy en la mañana nos dio es solamente son para adultos mayores.

El alcalde leonés, aseguró que si participará junto a sus conciudadanos “Lo digo con mucha honestidad, no trataría de tener una posición privilegiada, pero si hay la posibilidad de vacunarse con todos mis ciudadanos lo buscaré y trataré de hacerlo por mi bienestar, el de mi familia y también por la responsabilidad que tengo, me queda ya muy poquito tiempo y te no tengo un solo minuto que perder, entonces sí lo buscaría”, finalizó.

⬇️Da clic aquí⬇️