Llegan equipos de rayos X portátiles a hospitales del IMSS en Guanajuato

León, Gto.-El Instituto Mexicano del Seguro Social realizó una inversión de 18 de millones 96 mil pesos en equipos de rayos x portátiles que serán entregados a dos hospitales de León, Irapuato, Salamanca, Celaya, San Francisco del Rincón y Silao.

Los nuevos equipos fueron distribuidos en: los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 de Irapuato, No. 3 de Salamanca, No. 4 de Celaya y No. 21 de León; en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 7 de San Francisco del Rincón y No. 54 de Silao, así como en el Hospital General Regional (HGR) No. 58 de León. Un equipo en cada hospital y para el HGZ No. 2 fueron destinados dos.

Los equipos de rayos X darán soporte a diversas especialidades en los hospitales, de igual manera serán de gran apoyo para mejores diagnósticos de los padecimientos que afectan la salud de la población.

Los equipos adquiridos permiten ser movilizados hasta el lugar donde se encuentre algún paciente que por su condición de salud, no se pueda o no se deba movilizar, así se evitará el riesgo de un traslado.

“Esta importante inversión nos permite incrementar el número de equipos médicos con los que cuenta el Instituto en Guanajuato. Ello representa agilizar el quehacer institucional y mejorarlo, lo que se traduce en beneficio para nuestra población derechohabiente que requiere los servicios médicos que prestamos, a través de atención de calidad y oportuna”, dijo Marco Antonio Hernández Carrillo, titular del IMSS en Guanajuato.