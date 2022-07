Llegan a la Salle Américas a vacunar a niños; no es punto de vacunación [VIDEO]

León, Guanajuato.- Desde las siete de la mañana, comenzó a llegar gente con sus documentos en mano, algunos en taxis, transporte público, bici, caminando y auto particular porque les llegó el aviso a través de redes sociales y WhatsApp en que mencionaba que La Salle Américas iba a ser punto de vacunación.

Sin embargo, este medio de comunicación informó que solo eran cinco puntos en los que se estaría inyectando: Clínica Familiar del ISSSTE, Clínica IMSS T1, Plaza Venecia, Centro Comercial Mulza y Hospital Materno Infantil.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

A pesar de que llegaban personas e iban haciendo fila, personal de la escuela no salió para brindar información.

“De la escuela me llegó una imagen que decía que hoy se iba a vacunar aquí, y al llegar me doy cuenta que no es cierto, no es justo gaste mi tiempo y dinero para nada”, dijo Andrea Gómez.

Local Se agotan en tiempo récord las vacunas en Mulza [VIDEO]

Fue el día de ayer que el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez en una conferencia de prensa expuso la actualización de los puntos en donde se vacunaría.

En redes sociales no actualizaron la información lo que ocasiono confusión, coraje y frustración en padres de familia.