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  / jueves 13 de enero de 2022

Llegan 270 mil vacunas Pfizer para jóvenes de 14 a 17 años en Guanajuato

Se aplicaran a partir del viernes

Foto: Cortesía | Pixabay

Oscar Reyes | El Sol de Irapuato

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que llegaron las segundas dosis para los guanajuatenses de 14 a 17 años, las cuales se aplicarán en 60 puntos ubicados en casi todos los municipios del estado.

Se trata de segundas dosis de la marca Pfizer, la cual hasta el momento la única farmacéutica que se puede aplicar a los menores y que tiene una efectividad de hasta 90% de protección para este grupo de edad.

Quienes acudan por su segunda dosis llevan su folio y CURP y el horario de atención será de ocho de la mañana a ocho de la noche a partir del viernes.

¿Prueba PCR o de antígenos? Aquí las principales diferencias

La Secretaría de Salud de Guanajuato llamó a extremar medidas para evitar más contagios de Covid-19 en niños y niñas, por ello deben acudir con su cubrebocas, con alcohol en gel para las manos y mantener la sana distancia.

Estos son los puntos de vacunación para la aplicación de la vacuna a partir de mañana viernes y gasta el próximo domingo:

  • 1 CENTRO DE CONVENCIONES DOLORES HIDALGO AV. NORTE 34 SSG

GUANAJUATO CAPITAL

  • 2 SECRETARÍA DE BIENESTAR GUANAJUATO CARR. JUVENTINO ROSAS KM 3 S/N IMSS
  • 3 CANCHAS EX ESTACIÓN DEL FERROCARRIL GUANAJUATO DEL ROBLE S/N SSG

OCAMPO

  • 4 CESSA OCAMPO OCAMPO AV. MADRE TERESA DE CALCUTA 101 SSG

SAN DIEGO DE LA UNIÓN

  • 5 CANCHAS DIF MUNICIPAL SAN DIEGO DE LA UNIÓN JUÁREZ ESQ. CON ACEQUIA S/N SSG

SAN FELIPE

  • 6 CIDIJ SAN FELIPE LUIS DE VELAZCO S/N SSG

ATARJEA

  • 7 AUDITORIO MUNICIPAL ATARJEA HUASTECA S/N SSG

DOCTOR MORA

  • 8 POLIDEPORTIVO DOCTOR MORA PROLONGACIÓN JÉRECUARO 2 SSG

SAN JOSÉ ITURBIDE

  • 9 ESCUELA SECUNDARIA PORVENIR SAN JOSÉ ITURBIDE MOCTEZUMA S/N SSG

SAN LUIS DE LA PAZ

  • 10 CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO SAN LUIS DE LA PAZ VELASCO IBARRA 68 SSG

SAN MIGUEL DE ALLENDE

  • 11 COMUDE SAN MIGUEL DE ALLENDE CARR. SAN MIGUEL DE ALLENDE-DOCTOR MORA S/N SSG-IMSS
  • 12 CESSA "SANTA CATARINA" SANTA CATARINA CARRETERA SAN JOSÉ ITURBIDE- SANTA CATARINA KM. 45 SSG

TIERRA BLANCA

  • 13 CESSA "TIERRA BLANCA" TIERRA BLANCA PRIVADA GALLEGOS 10 SSG

VICTORIA

  • 14 CESSA "VICTORIA" VICTORIA 16 DE SEPTIEMBRE S/N SSG

XICHÚ

  • 15 UMAPS "XICHÚ" XICHÚ TAMPICO ZIHUATANEJO S/N SSG
  • 16 DEPORTIVA "MANUEL ÁVILA CAMACHO" APASEO EL ALTO BENITO JUÁREZ 1106 SSG

APASEO EL GRANDE

  • 17 AUDITORIO MUNICIPAL APASEO EL GRANDE CAMINO A SAN RAMÓN S/N SSG

CELAYA

  • 18 AUDITORIO TRESGUERRAS CELAYA AV. JUAN JOSÉ TORRESLANDA, COL. EL PARQUE S/N SSG
  • 19 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA CELAYA ANTONIO GARCÍA CUBAS 600 ISSSTE-IMSS

COMONFORT

  • 20 UNIDAD DEPORTIVA CAMPO AZTECA COMONFORT IGNACIO COMONFORT 34 B SSG

CORTAZAR

  • 21 DEPORTIVA SUR CORTAZAR GRANADA 1201 SSG

JUVENTINO ROSAS

  • 22 DEPORTIVA NORTE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS PROL. ISABEL LA CATÓLICA 102 SSG

TARIMORO

  • 23 COMUDE TARIMORO CARRETERA TARIMORO-ACÁMBARO KM. 2.3 SSG
  • 24 GIMNASIO "LUIS DONALDO COLOSIO" VILLAGRÁN LUIS DONALDO COLOSIO 240 SSG

ACÁMBARO

  • 25 COMUDE ACÁMBARO JAVIER MINA 8 SSG

CORONEO

  • 26 AUDITORIO MUNICIPAL "CARLOS MEDINA PLASCENCIA" CORONEO IGNACIO LOZADA S/N SSG

JERÉCUARO

  • 27 CAISES "JERÉCUARO" JERÉCUARO TOPACIO 195 SSG

SALVATIERRA

  • 28 CAISES SALVATIERRA SALVATIERRA FERNANDO DÁVILA 425 SSG

SANTIAGO MARAVATÍO

  • 29 AUDITORIO MUNICIPAL SANTIAGO MARAVATÍO SIN NOMBRE S/N SSG

TARANDACUAO

  • 30 CENTUDE TARANDACUAO CARRETERA TARANDACUAO-JERÉCUARO KM. 21 SSG

JARAL DEL PROGRESO

  • 31 CENTRO IMPULSO JARAL DEL PROGRESO JARAL DEL PROGRESO DALIA Y AGUSTIN LANUZA SN SSG

MOROLEÓN

  • 32 HOSPITAL COMUNITARIO MOROLEÓN MOROLEÓN BLVD.D ESTEBAN GARCÍA 591 SSG

SALAMANCA

  • 33 CAISES SALAMANCA SALAMANCA AV. VALLE DE SANTIAGO S/N SSG
  • 34 GIMNASIO LÁZARO CÁRDENAS SALAMANCA TIERRA BLANCA 423 IMSS

URIANGATO

  • 35 CAISES URIANGATO URIANGATO FLORES MAGÓN 22 SSG

VALLE DE SANTIAGO

  • 36 SALÓN FLAMINGO VALLE DE SANTIAGO LIBERTAD 180 SSG

YURIRIA

  • 37 CAISES "YURIRIA" YURIRIA LEONA VICARIO 115 SSG
  • 38 SALÓN ALMANZA YURIRIA CERANO SSG

ABASOLO

  • 39 POLIFORUM ABASOLO BLVD. GUERRERO S/N SSG

CUERÁMARO

  • 40 COMPLEJO DEPORTIVO CUERÁMARO PUERTA DE LA RESERVA 302 SSG

HUANÍMARO

  • 41 CENTRO GERONTOLÓGICO HUANÍMARO GLADIOLA 121 SSG

IRAPUATO

  • 42 INFORUM IRAPUATO AV. SIGLO XXI 1156 SSG
  • 43 HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE IRAPUATO IRAPUATO BLVRD. PASEO SOLIDARIDAD 5675 SEDENA
  • 44 UQI IRAPUATO BLVRD. ARANDAS 975 IMSS-ISSSTE

PÉNJAMO

  • 45 DEPORTIVA MUNICIPAL PÉNJAMO MANUEL DOBLADO S/N SSG
  • 46 CENTRO IMPULSO SOCIAL "SANTA ANA" PÉNJAMO VILLAGRÁN S/N SSG

PUEBLO NUEVO

  • 47 DEPORTIVA PUEBLO NUEVO EL MIGRANTE S/N SSG

LEÓN

  • 48 CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR, ISSSTE LEÓN CHOLULA 305 ISSSTE
  • 49 IMSS "EXPLANADA DEL TEATRO, T1" LEÓN AV. MÉXICO S/N IMSS
  • 50 CENTRO COMERCIAL MULZA LEÓN BLVRD. AEROPUERTO 843 SSG
  • 51 PLAZA VENECIA LEÓN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 251 SSG
  • 52 HOSPITAL COMUNITARIO LAS JOYAS LEÓN MINERAL DE LAS JOYAS 2501 SSG
  • 53 CODE DEPORTIVA LEÓN 1 LEÓN BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PTE S/N SSG
  • 54 CAISES 10 DE MAYO LEÓN MADRE AMALIA 129 SSG
  • 55 UNIVERSIDAD DE LASALLE BAJIO CAMPUS AMÉRICAS LEÓN BLVD. TORRESLANDA PTE 1002 SS

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN

  • 56 INSTALACIONES DE LA FERIA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN ANTIGUO CAMINO A LA HACIENDA 30 SSG

MANUEL DOBLADO

  • 57 DEPORTIVA SOLIDARIDAD MANUEL DOBLADO SIN NOMBRE 253 SSG

PURÍSIMA DEL RINCÓN

  • 58 AUDITORIO MUNICIPAL PURÍSIMA DEL RINCÓN IGNACIO ALDAMA 113 SSG

ROMITA

  • 59 CAISES ROMITA ROMITA LIBRAMIENTO NORORIENTE 14 SSG

SILAO

  • 60 EXPO FERIA, SILAO SILAO DE LA VICTORIA ÁLVARO OBREGÓN S/N SSG

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que llegaron las segundas dosis para los guanajuatenses de 14 a 17 años, las cuales se aplicarán en 60 puntos ubicados en casi todos los municipios del estado.

Se trata de segundas dosis de la marca Pfizer, la cual hasta el momento la única farmacéutica que se puede aplicar a los menores y que tiene una efectividad de hasta 90% de protección para este grupo de edad.

Quienes acudan por su segunda dosis llevan su folio y CURP y el horario de atención será de ocho de la mañana a ocho de la noche a partir del viernes.

¿Prueba PCR o de antígenos? Aquí las principales diferencias

La Secretaría de Salud de Guanajuato llamó a extremar medidas para evitar más contagios de Covid-19 en niños y niñas, por ello deben acudir con su cubrebocas, con alcohol en gel para las manos y mantener la sana distancia.

Estos son los puntos de vacunación para la aplicación de la vacuna a partir de mañana viernes y gasta el próximo domingo:

  • 1 CENTRO DE CONVENCIONES DOLORES HIDALGO AV. NORTE 34 SSG

GUANAJUATO CAPITAL

  • 2 SECRETARÍA DE BIENESTAR GUANAJUATO CARR. JUVENTINO ROSAS KM 3 S/N IMSS
  • 3 CANCHAS EX ESTACIÓN DEL FERROCARRIL GUANAJUATO DEL ROBLE S/N SSG

OCAMPO

  • 4 CESSA OCAMPO OCAMPO AV. MADRE TERESA DE CALCUTA 101 SSG

SAN DIEGO DE LA UNIÓN

  • 5 CANCHAS DIF MUNICIPAL SAN DIEGO DE LA UNIÓN JUÁREZ ESQ. CON ACEQUIA S/N SSG

SAN FELIPE

  • 6 CIDIJ SAN FELIPE LUIS DE VELAZCO S/N SSG

ATARJEA

  • 7 AUDITORIO MUNICIPAL ATARJEA HUASTECA S/N SSG

DOCTOR MORA

  • 8 POLIDEPORTIVO DOCTOR MORA PROLONGACIÓN JÉRECUARO 2 SSG

SAN JOSÉ ITURBIDE

  • 9 ESCUELA SECUNDARIA PORVENIR SAN JOSÉ ITURBIDE MOCTEZUMA S/N SSG

SAN LUIS DE LA PAZ

  • 10 CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO SAN LUIS DE LA PAZ VELASCO IBARRA 68 SSG

SAN MIGUEL DE ALLENDE

  • 11 COMUDE SAN MIGUEL DE ALLENDE CARR. SAN MIGUEL DE ALLENDE-DOCTOR MORA S/N SSG-IMSS
  • 12 CESSA "SANTA CATARINA" SANTA CATARINA CARRETERA SAN JOSÉ ITURBIDE- SANTA CATARINA KM. 45 SSG

TIERRA BLANCA

  • 13 CESSA "TIERRA BLANCA" TIERRA BLANCA PRIVADA GALLEGOS 10 SSG

VICTORIA

  • 14 CESSA "VICTORIA" VICTORIA 16 DE SEPTIEMBRE S/N SSG

XICHÚ

  • 15 UMAPS "XICHÚ" XICHÚ TAMPICO ZIHUATANEJO S/N SSG
  • 16 DEPORTIVA "MANUEL ÁVILA CAMACHO" APASEO EL ALTO BENITO JUÁREZ 1106 SSG

APASEO EL GRANDE

  • 17 AUDITORIO MUNICIPAL APASEO EL GRANDE CAMINO A SAN RAMÓN S/N SSG

CELAYA

  • 18 AUDITORIO TRESGUERRAS CELAYA AV. JUAN JOSÉ TORRESLANDA, COL. EL PARQUE S/N SSG
  • 19 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA CELAYA ANTONIO GARCÍA CUBAS 600 ISSSTE-IMSS

COMONFORT

  • 20 UNIDAD DEPORTIVA CAMPO AZTECA COMONFORT IGNACIO COMONFORT 34 B SSG

CORTAZAR

  • 21 DEPORTIVA SUR CORTAZAR GRANADA 1201 SSG

JUVENTINO ROSAS

  • 22 DEPORTIVA NORTE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS PROL. ISABEL LA CATÓLICA 102 SSG

TARIMORO

  • 23 COMUDE TARIMORO CARRETERA TARIMORO-ACÁMBARO KM. 2.3 SSG
  • 24 GIMNASIO "LUIS DONALDO COLOSIO" VILLAGRÁN LUIS DONALDO COLOSIO 240 SSG

ACÁMBARO

  • 25 COMUDE ACÁMBARO JAVIER MINA 8 SSG

CORONEO

  • 26 AUDITORIO MUNICIPAL "CARLOS MEDINA PLASCENCIA" CORONEO IGNACIO LOZADA S/N SSG

JERÉCUARO

  • 27 CAISES "JERÉCUARO" JERÉCUARO TOPACIO 195 SSG

SALVATIERRA

  • 28 CAISES SALVATIERRA SALVATIERRA FERNANDO DÁVILA 425 SSG

SANTIAGO MARAVATÍO

  • 29 AUDITORIO MUNICIPAL SANTIAGO MARAVATÍO SIN NOMBRE S/N SSG

TARANDACUAO

  • 30 CENTUDE TARANDACUAO CARRETERA TARANDACUAO-JERÉCUARO KM. 21 SSG

JARAL DEL PROGRESO

  • 31 CENTRO IMPULSO JARAL DEL PROGRESO JARAL DEL PROGRESO DALIA Y AGUSTIN LANUZA SN SSG

MOROLEÓN

  • 32 HOSPITAL COMUNITARIO MOROLEÓN MOROLEÓN BLVD.D ESTEBAN GARCÍA 591 SSG

SALAMANCA

  • 33 CAISES SALAMANCA SALAMANCA AV. VALLE DE SANTIAGO S/N SSG
  • 34 GIMNASIO LÁZARO CÁRDENAS SALAMANCA TIERRA BLANCA 423 IMSS

URIANGATO

  • 35 CAISES URIANGATO URIANGATO FLORES MAGÓN 22 SSG

VALLE DE SANTIAGO

  • 36 SALÓN FLAMINGO VALLE DE SANTIAGO LIBERTAD 180 SSG

YURIRIA

  • 37 CAISES "YURIRIA" YURIRIA LEONA VICARIO 115 SSG
  • 38 SALÓN ALMANZA YURIRIA CERANO SSG

ABASOLO

  • 39 POLIFORUM ABASOLO BLVD. GUERRERO S/N SSG

CUERÁMARO

  • 40 COMPLEJO DEPORTIVO CUERÁMARO PUERTA DE LA RESERVA 302 SSG

HUANÍMARO

  • 41 CENTRO GERONTOLÓGICO HUANÍMARO GLADIOLA 121 SSG

IRAPUATO

  • 42 INFORUM IRAPUATO AV. SIGLO XXI 1156 SSG
  • 43 HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE IRAPUATO IRAPUATO BLVRD. PASEO SOLIDARIDAD 5675 SEDENA
  • 44 UQI IRAPUATO BLVRD. ARANDAS 975 IMSS-ISSSTE

PÉNJAMO

  • 45 DEPORTIVA MUNICIPAL PÉNJAMO MANUEL DOBLADO S/N SSG
  • 46 CENTRO IMPULSO SOCIAL "SANTA ANA" PÉNJAMO VILLAGRÁN S/N SSG

PUEBLO NUEVO

  • 47 DEPORTIVA PUEBLO NUEVO EL MIGRANTE S/N SSG

LEÓN

  • 48 CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR, ISSSTE LEÓN CHOLULA 305 ISSSTE
  • 49 IMSS "EXPLANADA DEL TEATRO, T1" LEÓN AV. MÉXICO S/N IMSS
  • 50 CENTRO COMERCIAL MULZA LEÓN BLVRD. AEROPUERTO 843 SSG
  • 51 PLAZA VENECIA LEÓN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 251 SSG
  • 52 HOSPITAL COMUNITARIO LAS JOYAS LEÓN MINERAL DE LAS JOYAS 2501 SSG
  • 53 CODE DEPORTIVA LEÓN 1 LEÓN BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PTE S/N SSG
  • 54 CAISES 10 DE MAYO LEÓN MADRE AMALIA 129 SSG
  • 55 UNIVERSIDAD DE LASALLE BAJIO CAMPUS AMÉRICAS LEÓN BLVD. TORRESLANDA PTE 1002 SS

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN

  • 56 INSTALACIONES DE LA FERIA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN ANTIGUO CAMINO A LA HACIENDA 30 SSG

MANUEL DOBLADO

  • 57 DEPORTIVA SOLIDARIDAD MANUEL DOBLADO SIN NOMBRE 253 SSG

PURÍSIMA DEL RINCÓN

  • 58 AUDITORIO MUNICIPAL PURÍSIMA DEL RINCÓN IGNACIO ALDAMA 113 SSG

ROMITA

  • 59 CAISES ROMITA ROMITA LIBRAMIENTO NORORIENTE 14 SSG

SILAO

  • 60 EXPO FERIA, SILAO SILAO DE LA VICTORIA ÁLVARO OBREGÓN S/N SSG

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