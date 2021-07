Llegan 217 mil dosis de tres laboratorios a Guanajuato

Guanajuato recibirá 217 mil 200 vacunas contra la Covid-19 y serán dosis de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y CanSino, éstas últimas que constan de una sola aplicación, para con ello avanzar en la protección de la población guanajuatense.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, informó que serán 177 mil 700 dosis de AstraZeneca las que se recibirán, 35 mil 100 de Pfizer y cuatro mil 500 de CanSino, mismas que serán aplicadas en próximos días, pues su arribo al estado fue el viernes y tendrán primero que pasar por el protocolo de revisión, es decir, verificar si llegaron las dosis completas, con la temperatura correcta, para posteriormente definir su distribución, aunque adelantó que tanto e la Pfizer como de AstraZeneca serán para completar segundas dosis en municipios donde hace falta su aplicación.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Por primera vez en 14 meses, cero decesos por Covid-19 en Guanajuato

No obstante, Daniel Díaz Martínez hizo un fuerte llamado al Gobierno Federal, particularmente a la Secretaría del Bienestar y a la Secretaría de la Defensa Nacional para que retomen la coordinación que se había logrado en jornadas anteriores y no pasen escenarios caóticos como el de León, que provocó no sólo molestia entre las personas, debido a que fue anunciado por parte del Gobierno Federal el esquema de vacunación para rezagados de 50 a 59 años, pero sin haber avisado previamente el proceso ni las dosis a aplicar y que generó que muchas personas no alcanzara dosis.

“He tenido una comunicación permanente con el comandante de la 16/a. Zona Militar por el desorden que se ha creado, particularmente para el municipio de León”.

“Cuando se toman decisiones de bote pronto, a la ligera y se hacen declaraciones sin tener la organización necesaria se genera esto. Yo le he pedido estrictamente al señor general que se deje ayudar, que se deje ayudar la Secretaría del Bienestar en este sentido y creo que así funcionarán mucho mejor las cosas”, señaló el Secretario de Salud.

Daniel Díaz Martínez explicó que las vacunas contra la Covid-19 requieren de un manejo adecuado y por ello no pueden estarse descongelando las charolas en las que vienen las dosis, porque la charola que se descongela, debe usarse en su totalidad, pero sin un orden se ponen en riesgo las dosis y si no se aplican, tendrían que tirarse, lo cual constituye un desperdicio.

Así como somos respetuosos del tema que ellos realizan, este tema se debe de dejar en manos de las instituciones de salud que están haciendo un extraordinario trabajo y lo digo por el IMSS, el ISSSTE, por Pemex, por Sedena.

La instrucción desde el nivel federal es que maneje las vacunas alguien que no conoce de vacunas, que no conoce de salud, hay descoordinación, hay protagonismo y pasa lo que pasó en León, lo habíamos hecho de una manera muy organizada y yo asumo la responsabilidad que me toca”.

Hasta el momento, en Guanajuato se han aplicado más de 2.2 millones de vacunas, equivalentes a un tercio de la población, lo cual implica que todavía se está lejos de alcanzar una inmunidad colectiva o de rebaño, que se lograría hasta alcanzar un 80% de la población protegida con sus dos dosis.

No mezclar dosis, la recomendación

Además, Daniel Díaz Martínez llamó a la población a evitar mezclar vacunas, pues señaló que no está comprobado científicamente ni que sea efectivo esto ni las reacciones que pudiera provocar, por lo que llamó a que se apliquen las dosis que les toquen, para completar de manera adecuada su protección.