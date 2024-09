Llega Foro Mujeres Innovación y Negocios a la antigua Plaza de Gallos

León, Gto.- La vicepresidenta de Mujeres Empresarias, la licenciada Ana Julieta Corporales Jímenez, invita al Foro Mujeres Innovación y Negocios, espacio empresarial exclusivo para las mujeres empresarias de la CANACO SERVYTUR León, y en el cual encontrarán herramientas para su desarrollo personal, fortalecerán sus habilidades en la gestión empresarial y promoverán el crecimiento y desarrollo de sus empresas a través de diversas alternativas de financiamiento, asesoría y capacitación.

Corporales Jímenez indicó esperan 600 mujeres quienes esperan que participen en el foro el cual contará con un costo de 1 mil 500 pesos.

“Uno de nuestros principales objetivos es fortalecer las empresas lideradas por mujeres propiciando espacios que desarrollen igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial como laboral”, dijo Ana Julieta.

Por su parte, Alejandro Arena Barroso, presidente del Consejo Directivo de Canaco León aseguró que Canaco busca trabajar a la par con mujeres empresarias e indicó que en la Cámara hay un porcentaje alrededor de 25% de mujeres y se espera que con estos eventos se incremente el número de mujeres que se escriban a a la Canaco.

“Nos interesan que se empoderan las mujeres, que no tengan barreras emocionales, lo que nos interesan es que las empresarias y las empresas que ellas dirigen sean exitosas, que las empresarias sean más capacitadas que los hombres porque creo que tienen cualidades y que por naturaleza crean historias exitosas”, indicó.

Conoce la agenda

Martes 17 de septiembre

A las 11:00 horas: inauguración.

12:00 hrs: conferencia "La participación de las mujeres en las tendencias económicas” - Anahí Marín López.

1:00 hrs: Actividades simultáneas

6:00 hrs: Cata de vinos y pasarela

Miércoles 18 de septiembre

Panel: PANEL - "Mujeres y su poder económico en Guanajuato” con Anabel Pulido López, directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense IMUG y Ana Julieta Corporales, vicepresidenta de Mujeres Empresarias CANACO SERVYTUR.

Otras conferencias que no te puedes perder son las de Elizabeth Vargas Martín del Campo, Ex diputada Federal, ex Presidenta de CANACO SERVYTUR León, expresidenta De AMEXEM, Escandra Salim Alle, directora del Festival internacional del Globo FIG, Elvira Toba Mery, presidenta del Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, directora de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey ITESM, por mencionar algunas.