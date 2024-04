“Llega a León “Elvis y tributo al rock de los 70's”

León, Gto. En la ciudad del Calzado al estilo Las Vegas, se llevará a cabo un increíble tributo a Elvis Presley y al rock de los años 70. Será una velada inolvidable llena de energía y buena música este viernes 31 de mayo de 2024 a las 21:00 horas en el Salón Campestre Center. El costo por boleto es de $300 pesos.

Para poder disfrutar del “Rey del rock”, podrás comprar tu boletos en Sanada center ubicada en la calle Juan Bautista de la Salle número 603 en la colonia Panorama, Dulcería El Principe en San Juan Bosco número 1703 así como en la página eventbrite.

Las personas que busquen disfrutar una fiesta como en los años donde el artista regalaba sus mejores pasos al ritmo de “Heartbreak Hotel”, “Hound Dog”, “Love Me Tender”, “Jailhouse Rock”, “Can’t Help Falling in Love”, “Suspicious Minds” así como “Blue Suede Shoes”, por mencionar algunos éxitos. Enloquecerá con esta gran fiesta.

Cabe mencionar que durante el evento ya incluirá alimentos y será Antoni Alan y grupo en vivo Estilo estilo Las Vegas. Las personas que busquen acudir con indumentaria adhoc lo puede hacer sin problema alguno.

Elvis contaba con talento nato sus pasos de baile se volvieron icónicos, es más, cambió el curso de la historia y que influyen hoy en día. Nació un 8 de enero de 1935 en la ciudad de Tupelo, Mississippi y comenzó a tocar guitarra acústica y a cantar a los diez años.

Además, desarrolló de forma natural un estilo único, en el que cantaba distintos géneros, con entonación y cambios vocales. El 27 de enero de 1956 se publicó el primer single del cantante y a partir de entonces, la historia de “Rey del rock”, y el mundo cambió.

Elvis Presley tenía 42 años cuando la muerte le sorprendió en su casa de Memphis, fue un 16 de agosto de 1977 a las 15:30 hora local se hizo público su deceso. Hasta ahora es considerada como la mayor estrella de rock de todos los tiempos.