Llega a León Drake Bell listo para su concierto este sábado

León, Gto.- Previo a su firma de autógrafos en Plaza Mayor, Drake Bell declaró a la prensa local que llegaba ilusionado a la ciudad y listo para cantar ante cientos de sus fans este sábado.

Proveniente de la Ciudad de México donde radica, el cantante llega a la ciudad del calzado para presentar su sencillo “Te Desenamoraste”, el cual ya superó los tres millones de vistas en las redes sociales.

León es parte de la gira del artista denominada “Non-Stop Flight Vol.1”, y declaró llegar a la ciudad con ganas de probar los taquitos al pastor que se preparan en las cientos de taquerías de esta entidad.

“Estoy muy contento de venir al estado de Guanajuato y pisar León, donde me han dicho que existen muchos seguidores de mi música. Estoy muy enfocado en mi música y estoy terminando mi nuevo álbum, espero que les agrade a los fanáticos”, comentó para el Sol de León en un restaurante de la zona norte de León.

Al ser cuestionado sobre su comida favorita, destacó que siguen siendo los taquitos al pastor y la carne asada que se prepara en el país.

“Mi comida favorita son los tacos al pastor, en todo México son muy buenos, además me gusta con algo de picante, ya me he ido acostumbrando poco a poco a las salsas que se preparan en las taquerías”.

Sobre el concierto que tendrá este sábado por la noche, declaró que espera encontrarse con un escenario totalmente lleno, y declaró que “León tiene un público muy especial”.

Declaró que el estado de Guanajuato le agrada mucho por sus calles coloniales. Sobre la ciudad de León, dijo desconocer a su reciente figura mediática Wendy, ganadora de la casa de los famosos el año pasado, ya que no sigue el reality mexicano.

Finalmente, declaró que le agrada la música del norte de México y le gustaría componer alguna canción con agrupaciones musicales del género regional norteño como Grupo Firme y Fuerza Regida.