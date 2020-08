Llaman ciencias sociales a unirse para enfrentar a la pandemia

León, Gto.- Con pocos recursos económicos, los investigadores en ciencias sociales trabajan limitados para plantear posibles soluciones y enfrentar el presente y el futuro en México, a raíz de la pandemia.

Francisco Javier Porras Sánchez, adscrito al Instituto Mora Centro de Investigación Pública del Conacyt, en la Ciudad de México y profesor de cátedra en el Tec de Monterrey campus Querétaro, afirma que el panorama general es complicado; el diagnóstico es claro: a problemas conjuntos, urge tener una visión compartida de gobiernos, empresarios y sociedad civil para evitar mayores daños.

Filósofo y politólogo, Porras Sánchez afirma que la investigación social en esta época de Covid-19 ha sido de "muchos tipos y en muchos lados; pero lamentablemente, los recortes presupuestales han disminuido las capacidades reales de los centros públicos y de otras instituciones gubernamentales para lidiar con la pandemia, eso es cierto. Los recortes llegaron en el peor de los momentos posibles y tenemos un escenario bastante complicado".





-¿Qué tanto se ha avanzado la investigación en ciencias sociales respecto a la emergencia sanitaria?

"Es difícil tener una idea clara de qué tanto hemos avanzado. En mis perspectivas, desde la literatura de la gobernanza, el problema de Covid-19 tiene que ver con muy diversos actores gubernamentales, sociales y privados que pueden operar para resolver problemas complejos como una pandemia que es un caso típico de problema retorcido; es decir, un problema que tiene vida propia y que evoluciona".





"Es claro que su solución no depende de un solo actor; si se espera que la solución venga del gobierno que evidentemente lleva el liderazgo y tiene muchos recursos, nunca se va a poder resolver, porque sin un actuar responsable de la ciudadanía y de las empresas jamás vamos a poder aplanar la famosa curva y reactivar la economía".

"Se trata de una cuestión de cooperación, en la cual debe haber un pacto social y eso es justamente lo que debe hacer un gobierno: ayudarnos a resolver problemas complejos pero trabajando en coordinación".

EL DIAGNÓSTICO

El investigador pone en la mesa la serie de dificultades con las que se ha enfrentado el individuo y la sociedad con la aparición del coronavirus. Desde la literatura de la gobernanza tenemos muchos problemas, explica:

1.Tiene que ver con la mayor capacidad de autoorganización. Tenemos mucha información por todos lados y la gente tiene que tomar decisiones responsables y es cada vez más difícil valorar, ponderar la validez de las distintas informaciones que se dan, sobre todo a través de redes. Aparte del reto que tenemos ahora, está el en que la distinta información que está en la sociedad y en las empresas, junto con la que tiene el gobierno, realmente aporte para la solución del problema, pero esto requiere reconocer que cada uno tiene una responsabilidad".

"El reto que tenemos desde el gobierno es que se evidencie que mi decisión personal tiene un impacto en mi entorno y que este gran problema global tiene un impacto en lo que me pasa a mí cada día; esta interconexión entre mi decisión individual y el resultado global es algo que se debe subrayar constantemente. Hoy más que nunca estamos en un escenario de interdependencia, no de dependencia, ni de independencia. No verlo así es un problema".

"2.¿Cómo lograr la cooperación en México? Pero no solo en nuestro país; se ve en muchos lados del mundo que hay escenarios políticos muy adversos en los cuales la polarización está muy presente y la atención de la pandemia se ha visto contaminada por esto. Ejemplo, en Estados Unidos el uso del tapabocas se ha convertido en un posicionamiento político, cuando se trata de un asunto de salud; sin embargo, la gente lo ha visto como un signo y como una bandera. Me parece que tenemos un problema aquí con la cooperación ¿Cómo desarrollamos entendimientos compartidos del problema?".

"Obviamente los empresarios tienen una posición, el gobierno está más preocupado por cuestiones electorales y de presupuesto, la sociedad civil está viendo cómo los diversos sectores están dejando de ser atendidos por la política pública y luego están las personas que son víctimas de la inseguridad o del desempleo.

La idea es como dentro de todas estas visiones logramos una visión más o menos compartida del problema".

"Si no tenemos una visión compartida del problema jamás vamos a poder compartir una solución. En la medida que uno define el problema en términos similares, entonces uno entiende qué parte de la solución se encuentra en el otro".





"3. Deficiencia del gobierno. Tenemos niveles muy bajos de recaudación y en mi opinión, decisiones muy malas en términos de la gestión de la pandemia; algunas buenas en términos de mitigación pero en general, las decisiones han sido acompañadas de una perspectiva de disminución de las capacidades reales para resolver los problemas en términos de la salud pública y luego de baja coordinación y baja consistencia del mensaje. Esto ha sido criticado por muchos actores nacionales e internacionales".

"Necesitamos gobiernos eficaces que intercedan ante los demás gobiernos e instituciones intergubernamentales, pero que también sean líderes hacia dentro de sus respectivos niveles de acción, en los tres niveles y que efectivamente sean un punto de referencia para encontrar las soluciones; que no polaricen más, sino que realmente sean capaces de encontrar los recursos que están distribuidos y que necesitamos".

"4. En la pandemia necesitamos decisiones más transparentes; necesitamos que se rindan cuentas e impunidad cero a la corrupción. En muchos gobiernos a nivel mundial se ha visto que la pandemia ha sido pretexto para consolidar sus posiciones democráticas y disminuir la rendición de cuentas; las dinámicas democráticas han visto cómo se concentra el poder en lugar de distribuirlo en ciertos ámbitos".

"Esto es lo más natural, concentrar recursos de todo tipo e información de todo tipo para dar una acción efectiva en las emergencias; sin embargo, no está muy claro qué va a pasar después que termine la pandemia. Y entonces vemos al presidente Trump mandar fuerzas federales a diversas ciudades porque considera que no están atendiendo bien el problema de las protestas sociales y de la inseguridad… algo similar está sucediendo en México; necesitamos aumentar la transparencia en la revisión de cuentas".

"5.Desarrollar urgentemente visiones interdisciplinarias de los problemas. Es evidente que la pandemia ha dejado muy claro que una sola disciplina es incapaz de resolver problemas muy complejos. Necesitamos equipos en todos los niveles y en todos los lugares, que vean las diferentes aristas del problema y solamente así podemos atenderlo.





LA ACADEMIA

-Las decisiones políticas han sido criticadas ¿Es entonces la academia que tendría que aglutinar a sus investigadores para buscar soluciones conjuntas?

"Por un lado está la sociedad civil y su participación y por otro lado necesitamos entidades que ayuden, que sean árbitros, pero que ese arbitraje venga del conocimiento científico más estricto y que esté sometido bajo regla de transparencia, a la crítica y a la constante evaluación".

"La ciencia es el ámbito más natural porque es justamente a lo que nos enfrentamos constantemente. Yo siempre digo que a los políticos quizás les ayudaría un poco estudiar un doctorado, no por cuestiones de conocimiento, sino porque cualquiera que estudia un doctorado sabe que uno le pone todas las ganas, hace su mejor esfuerzo y no siempre sale limpio; siempre los supervisores te dicen 'está mal aquí, hay que mejorar esto' y es el cuento de nunca acabar. Lo mismo pasa con las publicaciones; uno envía una publicación y el dictaminador que no sabe a quién está leyendo, dice 'eso está mal'. Y está bien, la ciencia se gesta en esos entornos en donde uno está dispuesto a someter su trabajo a la evaluación de otros y uno siempre sabe que no va a salir ileso, que va a salir con críticas."

"Hemos visto desconfianza hacia la ciencia poniendo énfasis sobre todo en las cuestiones políticas. Son los políticos, los gobernantes, los únicos que tienen toda la información y el tipo de vista capaz de cuidar el bien público. Eso sería una buena interpretación tratando de pensar bien. Sin embargo, también se ha visto cómo se ha tratado esto para avanzar en las agendas políticas para castigar a grupos que no apoyan a los dirigentes. Es evidente que grupos que se encuentran en la ciencia siempre han mostrado en general una capacidad de independencia que no está a favor de pensamientos únicos, autocráticos o incluso no democráticos; eso lo hemos visto en México".

"La falta de voluntad política es evidente y sin embargo es más complejo, porque también la sociedad y los propios empresarios han reaccionado no del todo bien ante estas perspectivas".

-Desde su perspectiva ¿Cómo lograr soluciones cuándo la división social es evidente?

"Primero, necesitamos comprensiones compartidas. Hay que subrayar que cada quien tiene parte de la solución, que el gobierno federal no tiene la capacidad -ni tendría porqué tenerla- de resolver la pandemia, pero sí para dar el paso de que entonces necesito cooperar con los distintos niveles, yendo más allá de la división partidista, yendo más allá de la división social. Eso es lo difícil: construir con pensamientos compartidos y con el reconocimiento del diagnóstico científico producido en entidades independientes que están sujetas a revisión de pares".





"Segundo, construir afectos cooperativos. Si somos parte del problema y somos parte de la solución, si en un lugar empieza a aumentar el número de contagiados ¿por qué la gente sale a fiestas, reuniones, no guarda la distancia social y no usa cubrebocas? De nuevo ahí es evidente que aunque el gobierno haga sus mejores esfuerzos si no es seguido por una sociedad responsable, jamás va a poder resolver el problema".

"Tenemos también que los empresarios no son solidarios y no son capaces de resolver esto de manera razonable. Necesitamos reconocer que coconstruimos todos y que todos tenemos que ser responsables; en última instancia tenemos que posicionar esta idea de que somos interdependientes y somos corresponsables. Todos tenemos parte de la responsabilidad y no podemos hacernos a un lado".





"Tercero, necesitamos un entorno social que favorezca la cooperación, que la premie. No es posible que tengamos al presidente de la república criticando a todos los grupos que él considera que son oposición, cuando en realidad lo que debería estar haciendo en este entorno es 'vamos a dejar a un lado las diferencias políticas y vamos a construir y yo voy a ser el primero en dar ese paso'... la gente reacciona muy bien ante los actores sociales y políticos que dan un paso de confianza".





"Necesitamos mejorar el entorno social y en esto tienen que entrar los empresarios y la sociedad civil, que ha seguido con esa polarización impulsada por los políticos en la manera más terrible e irresponsable en las redes sociales".





"Todos tenemos parte de las soluciones en un entorno donde la cooperación prevalezca… imagine usted decisiones a favor de financiamiento público que fueran apoyadas por los del PAN, los del PRI, los del PRD, pero también los de Morena… que hubiera símbolos muy poderosos también, como las Iglesias, escuelas, universidades,centros de investigación, gobiernos de todos los partidos, que dijeran 'sí vamos a apoyar'. Pero para eso necesitamos el liderazgo del gobierno federal que ha sido rebasado y que ahora ese liderazgo está fragmentado".





-Si estos sectores han sido rebasados.¿Entonces el llamado es a la sociedad civil organizada?





"En términos generales, en la vida de los mercados y de la política, es en la sociedad civil donde se encuentra la riqueza cultural originaria, la diversidad y la pluralidad que sostiene a una sociedad; la riqueza de pensamiento de conciencia y de religión, de posicionamiento político, de respeto a los Derechos Humanos,independientemente de la posición".





"Me parece que es la riqueza de una sociedad civil donde se gestan primero las soluciones y desde ahí, a la economía, a los mercados y a los gobiernos. La economía a veces se presenta de carácter técnico pero en realidad los mercados no podrían funcionar sin la confianza interpersonal e interinstitucional. Esto se gesta justamente en la sociedad civil".





"Parte de la solución se tendría que dar desde la sociedad civil que ahora está tan criticada por los políticos que la confunde. Es en la sociedad civil donde se gestan los valores, las conductas esperadas, las referencias del buen actuar que permiten que las demás instituciones trabajen".





-Sin embargo, a la sociedad civil organizada también se le señala por tener ciertos tintes políticos u otros intereses…





"Estamos en un entorno que me asombra mucho porque yo vengo de un mundo -a finales de mis 40- donde había un partido hegemónico, donde la sociedad civil se veía con ojos simpáticos. Las organizaciones de la sociedad civil se veían como algo bueno que había que proteger e impulsar. Ahora me sorprende mucho encontrar entre mis alumnos estas desconfianzas con la sociedad civil organizada. Lo que tenemos que hacer es utilizar una aproximación autocrítica".





"Hay que reconocer que algunas organizaciones de la sociedad civil sí vieron, sobre todo en el financiamiento que venía del gobierno, una oportunidad de no solamente financiar sus proyectos sino también su funcionamiento ordinario pero por otro lado, esto también fue utilizado por otros gobiernos como una herramienta para cortar cooptar y dar representación".





"Hay que hacer un ejercicio de autocrítica, pero el otro extremo, de pensar que siempre hay algo político detrás de una manifestación organizada de la sociedad civil, no... hay que evitarlo".

"Me parece muy pernicioso este asunto de los tweets donde se dan por hecho factores políticos. La gente escribe 'oiga,necesito medicina para mi niño con cáncer' y ellos inmediatamente dicen 'son opositores al gobierno'. No. No son opositores al gobierno; son mamás y papás que tienen problemas para atender sus hijos; es gente que se está muriendo".





"Eso hay que evitarlo. Me parece que hay que pasar por un justo medio; no hay que pensar que todo lo que hace la sociedad civil es democrático y transparente, pero tampoco hay que irse al otro extremo y pensar que detrás de un esfuerzo de la sociedad civil hay un actor político a favor o en contra del gobierno. La ponderación debe ser tal que nos permita reconocer que todos tenemos parte de la solución… el problema es construir".

"Los políticos interpretan todo eso desde esa perspectiva para consolidar su poder, pensando que cuando no hay crítica todo está bien y en consecuencia, alineando todas sus decisiones y tratando de eliminar las fuentes de la crítica, cuando en realidad es la crítica lo que permite que las cosas mejoren".





"Tenemos que premiar como sociedad, cada vez que cooperamos, que vamos más allá de la división política, más allá de la división social. Esto es muy difícil, es algo heróico y en cuanto se da, hay que cacarearlo, hay que protegerlo, hay que impulsarlo, porque es un bien público, precioso que no se da y cuando se da es un garbanzo de a libra".





"Es por eso que nos interesa que haya ejemplos de sociedad civil y ejercicios de cooperación porque en realidad son muy pocos los que terminan triunfando, los que hacen un esfuerzo de cooperación de manera efectiva que pueden dar mucha luz. Aparte de los Consejos Interreligiosos, hay muchas asociaciones públicas y privadas que pueden hacer lo que hacen las universidades".





"Las Iglesias y en general las asociaciones que representan la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, particularmente cuando están organizadas en Consejos Interreligiosos, que protegen a quien cree en una religión, a quien quiere cambiarse de religión, a quien es ateo o agnóstico, según la Declaración de los Derechos Humanos, tienen que ver con la capacidad de plantearse problemas fundamentales".





"Me parece que también estos grupos tienen un papel importante sobre todo cuando se organizan conjuntamente. Si hay algo impresionante es ver a un católico con un protestante, con un ateo o agnóstico trabajando para atender a los enfermos o entregando comida; eso tiene un mensaje muy fuerte y el mensaje que está mandando es que no importa lo que pienses tú, todos tenemos una responsabilidad social".









Francisco Javier Porras Sánchez es licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla; maestro en Estudios Regionales por el Instituto Mora y doctor en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Warwick (Reino Unido). Ha dirigido o sido lector de 41 tesis de Maestría y Doctorado en varias instituciones. Autor de los libros Orden, Bien Público y Gobernanza: el Derecho de Gentes según Francisco de Victoria y Gobernanza: propuestas, límites y perspectivas; además de coordinar cuatro libros más, entre los que destaca Gobernanza y redes de política pública en espacios locales de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2007 y miembro de la Red Gobernanza Metropolitana (GobMet) del Conacyt.