Llama Zamarripa a depurar a policías municipales

En Guanajuato, el 98% de los homicidas han sido vinculados a proceso penal y 97% de éstos han obtenido una sentencia y esto ha sido por un trabajo de la Fiscalía General del Estado que ha logrado la detención de estos delincuentes; inclusive, en la última semana han sido detenidos 11 de 20 objetivos criminales generadores de violencia en el estado, además de que en el último año han sido desarticuladas bandas delictivas en toda la entidad, algunas junto con relevos generacionales que han tenido en su estructura.

Pero, ¿por qué a pesar de esos números, sigue la violencia presente en el estado? El Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana que aunque se ha hecho mucho trabajo para disminuir los índices delictivos en el estado, todavía falta más trabajo para lograr este objetivo y señaló que las policías municipales y las fuerzas federales que operan en el estado tienen que ser más efectivos en sus labores de prevención y reacción ante los hechos delictivos, pues explicó que se ha malentendido la labor de la Fiscalía estatal, pues ésta entra cuando el delito ha sido consumado y su labor consta en investigarlo para dar con los responsables de estos hechos, no hacer las veces de una policía preventiva.

“Hoy más que nunca estamos con una carga de trabajo muy elevada, estamos haciendo un gran esfuerzo todos los involucrados para dar más resultados, hay muchos, pero faltan muchos más que otorgarle a la ciudadanía”.

“Sin embargo, es algo que he venido diciendo desde hace tiempo, y no porque lo diga yo, sino porque es una consecuencia de nuestro sistema de seguridad pública: hay quien previene, hay quien reacciona ante un evento y ante ese hecho, hay policías, desde la municipal hasta la federal, y en esa parte, cuando esto falla, entramos nosotros; entonces, entre mejor hagan su trabajo ellos, menos trabajo tengo yo y hoy tenemos más trabajo por algunas fallas en este esquema”, explicó.

Pocas policías cumplen con su labor

Carlos Zamarripa Aguirre señaló que pocas policías municipales son las que están cumpliendo con todos los requerimientos para garantizar la seguridad; sin embargo, hay otras que están trabajando de brazos caídos y otros más estaban coludidos con la delincuencia; estos últimos terminaron en prisión.

“Estábamos sacando datos de las detenciones que hacen las policías preventivas y de cada 100 homicidios que pasan, solamente detienen a uno. ¿Y qué pasa con los demás?”, explicó y dijo que es ahí cuando la Fiscalía General del Estado entra para investigar el hecho y dar con los responsables de los delitos.

Y puso un ejemplo: “Hace unos días hubo un homicidio en Juventino Rosas, se le habló a la policía y ni siquiera acudió, por fortuna estaba la gente de Álvar (Cabeza de Vaca) cerca y detuvo a los partícipes, pero uno dice ¿por qué las policías no están actuando y hablo de ese caso de Juventino Rosas? Están de brazos caídos, completamente”.

“Ahí en Juventino había infiltrados, ustedes vieron la operación que hicimos y en donde se detuvo a los mandos, entonces estamos trabajando en eso, porque sí hace falta seguir depurando a las policías municipales, pero también eficientizar el trabajo en aras de prevención y reacción respecto a lo que está aconteciendo día con día”, señaló.

Para Carlos Zamarripa, parte del problema de la seguridad proviene desde la labor de las policías municipales y de las corporaciones que tienen que estar pendientes de la seguridad del estado, pues no están cumpliendo a cabalidad con esta labor.

“Hoy estoy viendo el problema en que tenemos mucho trabajo que hacer en la Fiscalía, porque entre más eficiente fuera una policía municipal, habría detenciones, habría un mayor número de esclarecimiento en aras de que se mejorara eso, pero como hay una deficiencia en muchas de las policías, todo ese trabajo pasa en automático a nosotros, pero ya consumado el hecho, lo cual también en la población genera una percepción muy legítima de lo que está pasando, en donde parece ser que no sucede nada”.

Sin embargo, el Fiscal General del Estado señaló que sí ha habido resultados. Destacó la detención de líderes criminales generadores de violencia en el estado, destacó también que en cuanto hay un hecho delictivo de alto impacto, en un 98% de los casos los responsables son detenidos y las detenciones son legales y bien realizadas, que en un 97% de los casos son judicializados.

Expuso que en los dos años que tiene la Fiscalía de haber sido creada, los casos resueltos llevados ante un juez suman más de dos mil personas detenidas y procesadas, entre ellas 12 integrantes de un grupo delictivo que en 2019 realizaron 23 atentados con más de 46 homicidios y todos están en prisión.

Que se evalúe el desempeño de mis responsabilidades

Carlos Zamarripa fue enfático: no entrará en controversia de dichos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha pedido que sea removido de su cargo y lo culpa directamente de los homicidios que hay en el estado, pero dejó en claro que esto no es así, pues en el esquema vigente de la seguridad pública, la labor de la Fiscalía consiste en investigar los hechos, no prevenirlos.

“Los señalamientos que ha habido de todos los que se han manifestado, el mayor argumento que se ha dado es el tiempo que tengo en el cargo. Dicen ‘es que tiene mucho tiempo’. ¿Y eso es bueno o malo? Estamos hablando de los resultados, porque cuando nos vamos a ese rubro, es increíble, pues cuando he estado en las mesas con la Secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) y cuando le decimos números como éstos y además le decimos ‘ahí están los informes’, se los demostramos uno por uno, porque no nada más digo ‘detuve a 100’, sino que muestro fotografía y número de proceso, corrobórenlo para ver si no es cierto y no lo pueden creer”.

Incluso, recordó en una reunión que tuvo con gente del actual Gobierno Federal “en donde insistían en que yo era el responsable de los homicidios que había y yo dije ‘el que diga eso es el que no está entendiendo cómo es la procuración de justicia’.

“Es cierto que somos parte de un sistema, pero tenemos una responsabilidad nada más y sobre esa responsabilidad es en donde me puedes evaluar, no de la de los demás y sobre esta responsabilidad que tenemos hoy, hoy en día, por un reporte de la FGR, el trabajo que nosotros le damos a la delegación de aquí de Guanajuato, nada más el trabajo que nosotros le pasamos a ellos, es el equivalente a 14 estados; la delegación de aquí es la que más judicializa y la única que tiene sentencias por delincuencia organizada y es por trabajo que nosotros les pasamos”.

Carlos Zamarripa destacó que hay organismos nacionales e internacionales que han dado su aval a los resultados que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha tenido, al grado que México Evalúa colocó a la entidad como la que menos impunidad tiene y eso es gracias a la labor de procuración de justicia.

“Alguien preguntaba que para qué tantas certificaciones y capacitaciones (...) sirven para dar mejores resultados de los hechos que están pasando, no para evitar los que pasen. Damos información, también, que es de inteligencia para que hagan lo propio las áreas respectivas (...) quien argumente que tengo otras responsabilidades es no entender y empecinarse en que yo tengo una función diferente”.

Al delincuente se le combate, no se negocia con ellos

Carlos Zamarripa Aguirre señaló que pese a lo que se quiere mostrar, Guanajuato no está en una situación de carencia de Estado de Derecho. Incluso, dijo que quienes estén esperando en una negociación con la delincuencia, se van a quedar con las ganas, pues a los delincuentes se les combate, no se negocia con ellos.

“Si alguien me dijera que fuera una propuesta de alguien, por supuesto que no estaría de acuerdo; al delincuente se le combate, no se negocia con él”.

“(...) Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de estar combatiendo a la criminalidad, para tener un Estado de Derecho, en eso estamos empecinados, en eso estamos radicando los esfuerzos de quienes estamos en la institución y eso nunca ha cesado, al grado de que yo jamás me he ido a mi casa sin noticias de que hayamos tenido un detenido; quien la hace, la tiene que pagar”.