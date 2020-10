Llama Tesorero a propietarios a regularizar predial

El gobierno municipal de León pidió a los propietarios de 168 mil cuentas de predial ponerse al corriente y con ello obtener, por lo menos, cien millones de pesos para poder cerrar el año. Como apoyo a los deudores, el tesorero, Enrique Sosa Campos, anunció un programa de descuentos de 80% en recargos, durante noviembre y diciembre.

A inicio de año, la Tesorería preveía recaudar por este concepto mil 288 millones de pesos; sin embargo, hasta el 28 de octubre cuenta con mil 80 millones de pesos. Sosa Campos, explicó que la pandemia ha ocasionado contribuyentes morosos y una gran carga financiera para la Administración municipal, la cual calificó “en alerta, en foco amarillo”.

Y es que los ingresos propios del gobierno local están a la baja en 6 % y las participaciones federales, uno por ciento; es decir, León en 202 dejó de recibir de la federación entre 300 y 400 millones de pesos, aunado al gasto de 550 millones de pesos destinados a los apoyos económicos e insumos de la pandemia por Covid-19, al cierre y lenta recuperación de ingresos de entidades como el Zoológico, parque Explora, parque Metropolitano y Comude, a las cuales se le ha apoyado con el mantenimiento y pago de salarios, le dejan con una situación apremiante para los dos últimos meses del año.

Enrique Sosa lanzó un reclamo a la federación no sólo por lo que en 2021 dejará de obtener el municipio de León, sino por la fórmula de participación que en términos reales es de cuatro centavos por cada peso que paga cada residente leonés en impuestos federales como ISR o IVA. Pidió la ayuda de la población para solventar los costos, porque dijo, el gobierno no ha dejado de prestar servicios, ni dar mantenimiento y advirtió que el año próximo, serán fundamental el cumplimiento de obligaciones fiscales para que su patrimonio no se vea afectado y pierda la plusvalía.

La regularización en el pago del predial comienza este lunes y finaliza el 29 de diciembre, A diferencia de años anteriores, en éste el programa tiene vigencia de dos meses y aumenta el beneficio para el ciudadano, ya que antes el descuento era de 70 %. Los pagos se pueden realizar en los 18 cajas de la Tesorería, a través de internet o en oficinas de la secretaría de Finanzas del estado de Guanajuato.