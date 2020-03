Llama Sinhue a reeducar a los hombres

León, Gto.- En la ciudad de León, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, conmemoró el Día Internacional de las Mujeres, teniendo como recinto, la sala del teatro Mateo Herrera del Forum Cultural.

Diego Sinhue agradeció de manera especial al género femenino y reconoció que en materia de violencia de género hay mucho por hacer. “A todas las mujeres gracias y quiero mandar un mensaje muy claro: las mujeres guanajuatenses están presentes y ahora tenemos una oportunidad para avanzar y hacer lo que hace falta para tener una vida libre de violencia”.

Señaló que la manera correcta de atacar el maltrato hacia el género femenino es volver a educar a los varones. “La forma más efectiva de luchar contra la desigualdad es empoderar a la mujer; si duda hay mucho por hacer pero estamos convencidos del valor de la mujer para construir una mejor sociedad y necesitamos reeducar a los hombres”.

Invitó a hacer un acto de conciencia para saber qué tan igualitarios somos con el género femenino. “Hay hombres que no alcanzan a entender que el respeto a la mujeres es un derecho, las mujeres, hace no mucho tiempo no tenían derecho a votar...estamos hablando de hace 50 años y por eso hoy más que nunca necesitamos frenar la violencia en todas sus modalidades”.

“En Guanajuato nos sentimos muy comprometidos con este tema; hagamos todos un examen si en verdad somos solidarios con el tema de las mujeres; tenemos que reeducar a los hombres, tenemos que hacerlo”, indicó.