Llama Jorge Castañeda a empresario a no ser oposición de AMLO

León, Gto.- Jorge Castañeda ex Secretario de Relaciones Exteriores en México, señaló durante el cuarto Congreso de APIMEX, que algunos expertos consideran que las empresas no deben ser oposición, pues tienen que cuidar su negocio y generar economía.

“No le toca al empresariado hacer el papel de la oposición, el empresario su chamba es generar empleos, generar dinero, atender su negocio y no meterse a la política o en todo caso meterse de una manera marginal, con mucha prudencia”, señaló.

Agregó que una de las razones por las que indican eso, es debido a que no en muchas ocasiones el empresario cuenta con la experiencia política para poder desarrollar una oposición, lo cual deja el papel a partidos políticos, movimientos ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil.

Jorge Castañeda expresó que posiblemente pueda ser una idea absurda pero también es respetable, ya que los empresarios en ocasiones están dedicados en sus negocios y no tienen el tiempo de involucrarse en la política, lo que es comprensible.

“No puede andar peleando con López Obrador nada más porque sí y luego se me cae la acción, me cierran, me hacen huelga”, dijo.

Señaló que los empresarios pueden tomar partido en la política, pues diariamente habrá quien discuta sobre la mesa los asuntos políticos que ocurren en el país, lo que también es viable y que no deja consecuencias en sus negocios, al contrario también les permite actuar en favor de su progreso.