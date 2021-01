Llama gobernador a no politizar vacunación contra Covid-19

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que están a la espera de que pueda autorizarse la adquisición de vacunas por parte de los estados para comprar las suyas y poder avanzar más en el plan de protección de personas contra la Covid-19.

Diego Singue Rodríguez Vallejo señaló que hasta le momento sólo han llegado 19 mil 500 vacunas que son para el personal del sector salud que está haciendo la atención de pacientes con Covid-19, pero señaló que esto todavía es insuficiente, por lo que llamó a los guanajuatenses a extremar medidas sanitarias.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Presentan enfermeras reacción a vacuna contra coronavirus

Además, hizo un llamado a que no se politice el tema e incluso refirió que por esa misma situación él no se apareció en el arranque de la vacunación, para evitar cualquier situación anómala.

“Yo lo que pido es que no se politice el tema, si ustedes se han fijado yo no me he aparecido en la vacunación porque creo que esto es un tema técnico que hay que dejar que se lleve a cabo, sí le he pedido al Secretario de Salud que esté al pendiente, porque en los hospitales en donde se está vacunando 43 son nuestros y se está vacunando al Secretario de Salud que esté pendiente y yo no me he querido aparecer por lo mismo, para evitar que se dé este enrarecimiento político de algo que no debería de estar en discusión, el tema de la vacuna es un tema humanitario y tenemos que abonarle todos”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Llega Guanajuato a las 6 mil 587 defunciones por coronavirus

Además, también exhortó a la ciudadanía a no relajar las medidas, porque por un lado se está haciendo todo para no parar la economía, pero hay personas que dejaron de protegerse.

“Estamos haciendo esfuerzos muy importantes para no detener la economía, pero existen eventos, peregrinaciones, eventos masivos, bailes que no tienen ningún sentido de que se haga en el estado”.